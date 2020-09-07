Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин предложил разработать Стратегию развития молодежного парламентаризма в ЯНАО до 2025 года. С такой инициативой он выступил на заседании парламента в режиме видеокоференции 4 сентября.

В стратегии будут изложены цели и задачи, порядок взаимодействия Молодежного парламента с органами госвласти и местного самоуправления, а также определены показатели оценки эффективности деятельности. В документ также войдут предложения членов действующего и нового состава Молодежного парламента.

Помимо членов Молодежного парламента, на заседании работали председатели и депутаты представительных органов местного самоуправления, а также участники конкурса «Моя законодательная идея». Молодые парламентарии доложили о результатах деятельности и сформировали пакет наказов для нового состава парламента.

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО, куратор Молодежного парламента Сергей Ямкин назвал молодёжный парламент региона, который в этом году отметит 15-летие, эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов ямальской молодежи и своеобразной школой подготовки нового поколения управленцев.

«Вы активно участвовали в федеральных проектах и мероприятиях регионального уровня, организовывали дискуссионные площадки. В результате взаимодействия с Советом молодых ученых при Губернаторе Ямала инициировали разработку трех законопроектов, из которых два получили статус закона автономного округа. Ваша деятельность способствовала развитию молодежного парламентаризма в регионе, формированию и повышению правовой активности и культуры», – отметил Сергей Ямкин.

На заседании также подвели итоги окружного конкурса «Моя законодательная идея», организованного Законодательным Собранием ЯНАО при участии Молодежного парламента. Всего поступило 26 работ, содержащих 28 законодательных идей, из 11 муниципальных образований. Участников интересовали самые разные сферы общественных отношений: от государственного устройства до защиты прав детей.

При определении победителей экспертный совет оценивал важность поднимаемой проблемы, обоснованность и перспективу реализации. Максимальное количество баллов набрали пять участников: Жанна Бордзан (Пуровский район), Иван Зизганов (Ямальский район), Илья Иванов (Новый Уренгой), Гарик Кочарян (Салехард) и Ильгиз Кадыров (Муравленко). Все законодательные идеи передадут следующему составу Молодежного парламента.

Напомним, в июле в ямальском парламенте подвели итоги работы.

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