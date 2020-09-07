Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональным министерствам посодействовать обновлению Колыванской ЦРБ. В ближайшее время планируется реконструировать здание больницы и переоборудовать детскую поликлинику.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, при реконструкции здания необходимо учесть особенность Колывани как исторического центра, где расположено много объектов культурного наследия. Эти объекты, напомнил губернатор, защищены законодательством.

«Наши строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — отметил Андрей Травников.

Губернатор также пообещал разобраться, почему больница в этом году не получила машину скорой помощи в рамках обновления автопарка. О проблеме главе региона доложил главный врач Колыванской ЦРБ Юрий Ершов.

«В этом году у нас – большая поставка партии автомобилей скорой помощи, и я разберусь, почему Колыванская ЦРБ не получила новую машину», — заверил губернатор.

Главврач больницы также рассказал, что в детской поликлинике ЦРБ планируется заменить полы, вентиляцию, электрику, систему отопления, снести перегородки и организовать холл с зоной отдыха для детей и зоной кормления.

«Работы ведёт тот же подрядчик, что делал «бережливую поликлинику» при Ордынской ЦРБ. Медицинским оборудованием мы обеспечены, пока не решена задача с мебелью. Ждём поставку передвижного маммографа. В новом корпусе ЦРБ будет располагаться хирургическое отделение на 40 коек, операционная и реанимационная палаты. В планах на будущее – необходима реконструкция основной поликлиники», — рассказал Юрий Ершов.

В свою очередь, Андрей Травников поручил министерству строительства региона провести все работы по обновлению коммуникаций в детской поликлинике. Он подчеркнул, что это необходимо сделать до наступления морозного периода, чтобы внутренние работы можно было проводить зимой в помещении с обновлённой системой отопления.

Кроме того, главврач доложил Андрею Травникову о работе передвижного медицинского комплекса – «ФАПа на колёсах» на базе тягача КамАЗ.

«Объехали все сёла и домовые хозяйства Колыванского района, КамАЗ проходимый – вездеход. Есть недостаток – высокие площадки. Машина сделана на высокой базе, пожилым людям трудно подниматься по лесенке. По оборудованию – в машине есть всё необходимое для фельдшерско-акушерского пункта, не хватало только маммографа, но вскоре, с появлением передвижного аппарата, машины будут ездить в паре – флюорограф плюс маммограф», — отчитался Юрий Ершов.

Губернатор поручил специалистам найти техническое решение задачи для доступа пациентов в автомобиль с высокой базой.

В апреле 2019 года Колыванский район стал первым муниципальным образованием области, где появился новейший передвижной медицинский комплекс. Он выполнен в виде медицинского кабинета, укомплектованного современным оборудованием, мебелью и сопутствующим лечебным инвентарём.

В числе оборудования комплекса – флюорограф, который предназначен для скрининга социально значимых заболеваний, в том числе онкологических. ПМК был приобретён в рамках межбюджетных трансфертов за счёт средств резервного фонда правительства РФ. Его стоимость составила 16,8 млн рублей.

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» Новосибирская область получит ещё 13 мобильных ФАПов. Их приобретут для 179 малых деревень и посёлков Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Чистоозёрного, Венгеровского, Кыштовского, Чулымского, Коченёвского и Каргатского районов.

Ранее сообщалось о том, что больницы Новосибирской области, перепрофилированные в ковидные госпитали во время пандемии, вернулись к работе по своей специализации.

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