Как стало известно «Континенту Сибирь», основанная Сергеем Сырниковым группа компаний «Феникс Авто» станет официальным дилером Chevrolet узбекской и казахской сборки.

«В настоящий момент нами подписан протокол о намерениях с ГК «Феникс Авто» по организации дилерского предприятия в Омске в восточной части города. Сейчас компания на проверке GM. Ожидаем, что в четвертом квартале будет запуск автосалона», — рассказал «Континенту Сибирь» пресс-секретарь «Келес Рус» (дистрибьютор UzAuto в России) Андрей Москаленко.

Напомним, что в середине июня текущего года компания UzAuto Motors, ранее заключившая соглашение с американским концерном General Motors, объявила о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента узбекской и казахской сборки и начала формировать дилерскую сеть в городах России. На сегодня модельный ряд UzAuto состоит из Chevrolet Spark (наследник модели Daewoo Matiz), Chevrolet Nexia (наследник Chevrolet Aveo) и Chevrolet Cobalt. Цена на компактный Spark составляет от 719 900 рублей, на Nexia — от 699 900 рублей, на Cobalt — от 749 900 рублей.

В июле 2020 года был открыт первый дилер центр в Омске — им стала местная группа компаний «Альянс», официальный дилер УАЗ и Hyundai. Ранее ГК «Альянс» также являлась единственным в Омске официальным дилером концерна General Motors (до принятия им решения о частичном уходе из России). В «Альянсе» также располагают информацией о грядущем появлении в регионе второго дилера UzAuto. От комментариев в группе компаний отказались.

ГК «Феникс Авто» является официальным дилером Subaru, Honda, Mazda, Suzuki, Isuzu, Skoda, Ford, Dongfeng, Stels, Yamaha в Омске. Также ранее группа компаний представляла в Омске бренды Audi, Toyota и Citroen. Генеральный директор ГК «Феникс Авто» Сергей Сырников считает продукцию UzAuto перспективной для региона, в том числе принимая во внимание решение об уходе с российского рынка бюджетного бренда Datsun, который имеет достаточно сильные позиции в Омске. Таким образом, именно UzAuto имеет шансы занять эту нишу на рынке.

Согласно сайту «Келес РУС», в настоящее время UzAuto помимо Омской области также представлен в Алтайском крае — дилером является «Барнаул Моторс». Вместе с тем, переговоры с дистрибьютором активно ведут и другие сибирские дилеры. Однако многие из них пока занимают выжидательную позицию. «Занимаясь любой маркой, можно всегда спрогнозировать, что будет с ней через 3–5 лет, какие новинки у нее появятся, и т. д. В случае с UzAuto пока ситуация напоминает черный ящик. Никто пока не знает, что внутри, можно лишь предполагать. Сильные игроки, работавшие с General Motors, пока находятся в выжидательной позиции. У нас пока тоже нет ясности, как дальше пойдет этот бренд на рынке. Мы внимательно за ним смотрим», — отмечал в недавнем интервью «Континенту Сибирь» коммерческий директор ГК «Сибинпэкс» (официальный дилер Audi, Volkswagen, Mazda, Skoda, Renault, Hyundai в Кемерове) Владимир Рыкунин. Еще один собеседник издания посетовал, что сегодня, по его мнению, дистрибьютор пока стремится продать продукт дилерам, нежели поддержать партнеров для построения долгосрочного взаимовыгодного бизнеса.

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