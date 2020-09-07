После снятия карантинных ограничений большинство компаний из сегмента и малого и микро бизнеса не стали менять бизнес-модель — к такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка. Однако часть респондентов все же пошла на изменения, причем в Новосибирске их доля оказалась выше, чем в среднем по России (25% против 14%).

Большинство предпринимателей в Новосибирске не меняли бизнес-модели своих проектов в 2020 году, несмотря на изменение внешних условий. При этом 13% владельцев бизнеса заявили, что сместили фокус развития своих компаний на стабильность и уравновесили скорость роста клиентской базы и денежных потоков ради достижения целевых показателей прибыльности. В то же время 7% предпринимателей переключились на рост клиентской базы и большой денежный поток в ущерб прибыльности, а 5% диверсифицировали свой бизнес ради прибыльности.

Чаще всего бизнес-модели меняли предприниматели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. Реже всего трансформировались проекты в Самаре и Уфе. Каждая пятая компания работает в сфере розничной, а еще 16% — оптовой торговли.

Новосибирским предпринимателям пришлось менять и систему закупок — поставщики переходили на 100%-ю предоплату. В связи с этим каждая третья фирма перераспределила свои закупки между несколькими поставщиками, а 18% смогли договориться текущими партнерами о снижении стоимости закупки.

Около 30% предпринимателей в Новосибирске смогли воспользоваться программами поддержки для малого бизнеса — федеральными или региональными. Треть компаний не смогли этого сделать по разным причинам — чаще всего они не подходили по параметрам или работали в отрасли, не включенной в перечень пострадавших. Остальные просто не обращались за помощью.

Самыми популярными продуктами у малого и микро бизнеса в Новосибирске стали кредитные каникулы или реструктуризация займов, а также кредиты на возобновление деятельности.

Источник: опрос Райффайзенбанка

«Льготные кредиты и реструктуризация востребованы у предпринимателей на разных этапах жизни компании. Райффайзенбанк участвует и в федеральных, и в региональных программах поддержки малого бизнеса, — отметил руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. — В частности выдаем кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Это важно для предпринимателей, которые перезапускают проекты после карантина или хотят открыть новое дело в другой области. Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу все необходимые кредитные инструменты для оборотного и инвестиционного финансирования, овердрафт на покрытие кассовых разрывов, а также банковские гарантии».

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