Долгожданное потепление наступит в Новосибирской области уже в ближайшие дни. Как сообщают синоптики, бабье лето подступит к региону в пятницу.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник, 7 сентября, днём ожидается +12…+13 градусов, ночью похолодает до +8…+9. Во вторник, 8 сентября, прохладная погода сохранится – днём +9…+11 градусов, ночью +7…+8.

В среду, 9 сентября, днём будет +11…+13 градусов, ночью +7…+8, в четверг, 10 сентября, днём +13…+14 градусов, ночью +8. А вот в пятницу, 11 сентября, воздух прогреется до +15…+16. Ночью ожидается +7…+8 градусов.

В субботу, 12 сентября, и в воскресенье, 13 сентября, наступит уже ощутимое потепление – днём будет +16…+18 градусов. Ночная же температура сохранится в пределах +8…+9 градусов.

При этом на следующей неделе во вторник, 15 сентября, и в среду, 16 сентября, дневная температура дойдёт до +19…+20 градусов. Ночью также потеплеет – ожидается +9…+11 градусов.

Напомним, в пятницу, 11 сентября, и в субботу, 12 сентября, в Новосибирске отменят уроки в школах в связи с проведением Единого дня голосования.

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