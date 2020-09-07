В 2019 году в экосистеме Сбербанка был создан департамент SberDigitalAuto, задачей которого было заявлено построение технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов. Сейчас Сбербанк объявил о том, что департамент будет реорганизован в отдельную дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) — в соответствии с ранее принятой стратегией развития.

«Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного, — прокомментировал руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский. — Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров».

Среди задач дочерней компании — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.

Генеральным директором SberAutoTech будет назначен руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский. «Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления» — добавил он.

Планируется выпустить первые беспилотные автомобили на дороги общего пользования в конце 2020 — начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера.

Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации сотрудников этой компании.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.