В Новосибирской области прошёл квест «Карта нашей Победы». Жители региона приняли участие в прохождении пешего маршрута, а также авто- и велопробеге по знаковым местам, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского отделения партии «Единая Россия», среди исторических остановок – вокзал, с которого бойцы уходили на фронт, школы, в которых размещались военные госпитали, а также эвакуированные предприятия, где трудились новосибирцы. В каждой точке прошло театральное действо, стилизованное под событие прошлого.

В акции приняли участие губернатор региона Андрей Травников и депутат Госдумы РФ Александр Карелин. Глава региона отметил, что, несмотря на ненастную погоду, акция собрала большое количество молодёжи. Он подчеркнул, что квест позволяет участникам понять, за какие заслуги Новосибирск получил статус города трудовой доблести.

«2020 год особенный для нашей страны и области – это Год памяти и славы, год, когда произошло важное событие – Новосибирску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Очень правильно, что организаторы постарались наполнить программу этого квеста событиями, которые ярко рассказывают о том, почему наш город получил это почетное звание», – сказал Андрей Травников.

Александр Карелин поблагодарил организаторов и участников мероприятия. Он также отметил, что именно исторические события, о котором рассказали участникам акции, позволили Новосибирску обрести почётное звание.

«Я уверен, что именно ваша любознательность, ваша активная позиция ещё раз подтвердит итоги голосования, которые позволили носить нашему городу это гордое звание – «Город трудовой доблести», – подчеркнул Александр Карелин.

В акции также приняли участие организаторы проекта – АНО «Центр «Культурный город». Они отметили, что во время акции соблюдались все санитарные меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее жители Новосибирской области также написали «Диктант Победы».

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