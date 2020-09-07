Головной офис новосибирского «Холидея» продадут на закрытых торгах

Арбитражный управляющий банкротящегося ритейлера Трофим Кузнецов объявил об открытии приема заявок на участие в торгах по продаже главного офиса «Холидея» на Бердском шоссе.

Объявление о начале торгов опубликовано на сайте единого реестра сведений о банкротстве. Прием заявок на участие начинается с понедельника, 7 сентября, итоги торгов будут подведены 7 октября. Торги пройдут в закрытой форме. На продажу выставляется административное четырехэтажное здание по адресу Бердское шоссе, 61, где находится офис управляющей компании «Холидея». Площадь здания составляет 9,2 тыс. кв. м. Уточняется, что здание находится в залоге у московской компании «Грос ритейл». Начальная цена лота составляет 266,3 млн рублей.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области признал «Холидей» банкротом в феврале 2019 года, и сейчас имущество компании, в том числе недвижимость, выставляется на торги. Ранее на аукционе несколько новосибирских магазинов ритейлера купили соучредитель стройкомпании «Райдекс» Николай Манцуров и бердские бизнесмены Болтрукевич.

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