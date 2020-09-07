Самоизоляция, разогнавшая на несколько месяцев людей по домам и приковавшая многих из них к телевизионным экранам, несколько оживила рынок платного телевидения, но не смогла полностью компенсировать скопившиеся к началу 2020 года негативные тренды. Всего с 1 января операторы увеличили свою абонбазу на 320 тысяч домохозяйств – и практически все они пришлись на конвергентные предложения проводных и мобильных операторов, в то время как «чистые» поставщики телепрограмм ушли в минус.

Больше некуда расти?

По оценке информационно-аналитического агентства TelecomDaily, динамика рынка платного ТВ в начале 2020 года почти синхронно повторила колебания рынка широкополосного доступа в интернет. Заметный прирост по итогам первых трех месяцев показали только «Ростелеком» и МТС, сумевшие увеличить число контрактов на 70 тыс. и 72 тыс. соответственно. Главными драйверами их роста аналитики назвали перевод абонентов широкополосного доступа в интернет на пакетные тарифы, включающие платное ТВ, а также ОТТ-сервисы (доставка видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных – «КС») в качестве «вводного» продукта. При этом новых, а не забранных у других игроков абонентов за три месяца для всех операторов, нашлось лишь 82 тысячи.

«Операторы платного ТВ по-разному отреагировали на изменившийся рынок, но можно сказать, что «Ростелеком» оказался готов к сложившейся ситуации и поэтому увеличил свою абонентскую базу», – прокомментировал заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. Среди драйверов роста эксперт назвал новые пакетные предложения. Это также позволило сохранить средний чек (ARPU) на прежнем уровне – в среднем по рынку он составил по итогам первого квартала 190 рублей.

Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что по итогам 2020 года прирост рынка еще будет положительным, но он окажется меньше, чем в 2019 году – накануне начала самоизоляции он предположил, что к концу года операторы смогут набрать максимум 400 тысяч домохозяйств. Общая насыщенность рынка на тот момент приблизилась к отметке 80%.

Однако самоизоляция внесла свои коррективы. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», в течение второго квартала число абонентов платного ТВ выросло почти на 200 тыс. контрактов, или на 0,4% по сравнению с первым. Относительно аналогичного периода прошлого года рост даже ускорился: в 2019 году второй квартал принес рынку менее 0,1% новых абонентов. Напомним, что в прошлом году максимальный прирост пришелся на третий и четвертый кварталы.

Название компании Число абонентов 1 кв. 2020 2 кв. 2020 «Триколор» 12 230 000 10 230 000 «Ростелеком» 10 380 000 10 520 000 «МТС» 3 935 000 4 051 000 «ЭР – Телеком» 3 740 000 3 740 000 «Орион» 3 059 000 3 006 000

Общее число абонентов к концу квартала 2020 года достигло 45,6 млн. Росту абонбазы во многом способствовали многочисленные премиум-акции операторов, и они же привели к снижению их выручки по сравнению с первым кварталом на 1,4% до 26,1 млрд рублей.

Аналитики TMT отметили, что впервые за долгое время наблюдают падение выручки во втором квартале. Первый квартал для платного ТВ – сезон спада, и в итоге ARPU к середине лета упал еще ниже – с 194 рублей до 191. TelecomDaily, напротив, констатировал рост среднего чека на 3%, до 196 рублей – в первую очередь, благодаря большему наполнению тарифных пакетов.

Денис Кусков отметил, что во втором квартале рост рынка услуг платного ТВ был обусловлен во многом благодаря «белым воротничкам» из крупных городов, которые были вынуждены перейти на удаленный режим работы. В малых населенных пунктах рост почти не наблюдался, и тренды первого квартала сохранились.

Лидерами по приросту во втором квартале в целом по стране остались «Ростелеком» и МТС – они прибавили 140 и 116 тыс. новых абонентов соответственно. Прежними остались и драйверы, что видно и на примере лидеров рынка по итогам полугодия. Им остался «Триколор», чья абонбаза сохранилась на прежнем уровне. Околонулевую динамику показал и четвертый участник – «ЭР-Телеком», оказывающий в Новосибирске услуги под брендом «Электронный город». Он увеличил базу всего на 8 тыс. абонентов – главным образом, благодаря приобретению екатеринбургского оператора НТЦ «Интек» (ТМ Convex).

Подводя итоги года, прошедшего с момента отключения в стране аналогового ТВ, TelecomDaily пришло к выводу, что за это время операторы платного ТВ не смогли набрать миллиона новых абонентов. За год их абонентская база увеличилась всего на 767 тыс. домохозяйств

Спутники больше не летают

Из первой пятерки участников рынка хуже всех прожил первое полугодие спутниковый оператор «Орион» («Телекарта»), потерял, по данным TelecomDaily, во втором квартале 53 тыс. подписчиков. Приток абонбазы в 2019 году был во многом обеспечен тем, что люди при переходе на цифровое вещание подключались к бесплатным мультиплексам, за которые оператор не мог брать абонентскую плату при отсутствии альтернативы.

Подобные явления, по оценке TMT, наблюдались в первом полугодии во многих компаниях, сосредоточенных на одном направлении – кабельном или спутниковом. Причиной оттока аналитики назвали стремление пользователей к экономии за счет отключения от платных телеканалов при доступности бесплатных эфирных.

Не все спутниковые операторы закончили полугодие с минусом. Кроме «Триколора», положительный результат показал МТС, увеличивший за второй квартал спутниковую базу почти на 40 тыс. абонентов. Аналитики TMT отметили, что на протяжении 2019 года МТС демонстрировал наилучшую динамику подключения абонентов и оставался наиболее динамично растущим оператором на стагнирующем рынке, так, абонентская база «Домашнего ТВ» в течение 2019 года выросла на 3,6%, а спутникового ТВ – на 28,7%. Всего за первое полугодие абонентская база спутникового ТВ МТС увеличилась еще на 54 тыс. домохозяйств.

Сегодня все российские операторы спутникового ТВ активно работают в направлении OTT-платформ и развития онлайн-среды, предлагая мобильным абонентам все более широкий выбор контента. Так, к началу года количество платных пользователей ОТТ-платформы «Триколора» составило 1,2 млн человек. «Прирост будет определен успехами в приросте базы ОТТ-клиентов. Современный формат потребления контента – это просмотр не только каналов в составе платного ТВ, но и контента онлайн-кинотеатров. Это тренд на ближайшие годы, который позволит увеличить базу пользователей и ARPU», – заявили в пресс-службе спутникового оператора.

Количество установок мобильного приложения «Телекарта Онлайн», по итогам первого квартала текущего года, достигло отметки в 105 тыс. абонентов. Количество абонентов OTT-платформы «НТВ‑Плюс» во втором квартале составило 189,8 тыс., что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вполне возможное будущее – IPTV одерживает полную победу

Как уже не раз писал «Континент Сибирь», развитие платного телевидения в России часто повторяет пройденный опыт других стран, прежде всего, европейских. Агентство Digital TV Research, проведя исследование в 138 странах с наиболее развитым телевизионным рынком, пришло к выводу, что формат-победитель уже можно считать определившимся. Им стало IPTV, которое, несмотря на тенденцию к «кабельному отказничеству» в ряде развитых рынков, продолжает расти.

Исследование показало, что за последний год, благодаря росту на рынках развивающихся стран, общее количество подписчиков услуг платного телевидения в мире выросло за последний год на 16 миллионов – до отметки в 1.028 миллиарда по итогам 2019 года. Ключевым двигателем этого роста стал рост в секторе IPTV. Россия тоже не стала исключением. «Главным драйвером роста мы бы назвали IPTV, потому что в том числе абоненту предоставляется единая экосистема для всех устройств, – прокомментировал Александр Бойкиня. – Например, когда контент можно смотреть сразу с телевизора, смартфона, планшета, ноутбука и компьютера. То есть действует такой принцип: смотри что хочешь, где удобно, в любое время».

В последнем разделе «Информационного справочника по показателям рынка платного телевидения» отмечается, что индустрия IPTV является «победителем на рынке услуг платного телевидения».

Аналитики подсчитали, что абонентская база IPTV выросла в 2019 году на 49 млн подписчиков, достигнув отметки в 307 миллионов абонентов. В то же время сектор спутникового платного телевидения, напротив, потерял в 2019 году 6 млн абонентов. Абонентская база цифрового кабеля снизилась на 1 млн подписчиков, а аналоговый кабель потерял 25 млн абонентов.

Подводя итоги десятилетия, в Digital TV Research отметили впечатляющий рост на рынке услуг цифрового платного телевидения – число абонентов увеличилось с 380 млн по состоянию на 2010 год до 991 млн к началу 2020 года.

«Из интересных трендов отечественного рынка можно выделить тенденцию к просмотру качественного полноформатного контента на большом и очень большом экране в HD и 4K контенте всей семьей или компанией, то есть возврат к такой модели досуга и отказ от потребления ТВ-контента между делом, когда телевизор работает фоном, – подвел итог Александр Бойкиня. – Также можно отметить рост подписочной модели на контент, то есть не на ТВ-каналы, а именно на контент».

Таким образом, рынок платного ТВ продолжит курс на изменения, судить о которых можно будет уже по итогам 2020 года.

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