Два отечественных экскаватора ЭКГ-12К ввели в эксплуатацию в компании «Сибирский Антрацит» в рамках модернизации парка техники весной 2019 года. Они заменят зарубежные электрогидравлические машины, отработавшие свой срок эксплуатации. Новые экскаваторы приобретены по программе импортозамещения.

Как отметили в компании, такое решение было принято в целях снижения производственных затрат при проведении вскрышных работ.

«Среднемесячная нагрузка новых экскаваторов за период июнь 2019-июль 2020 года оказалась на 59% выше, чем у прежних, а удельные затраты в рублях на погруженный кубический метр горной массы снизились на 24%», — прокомментировал руководитель производственной службы производственной дирекции управляющей компании «Сибантрацит» Михаил Гарасимчук.

Производительность ЭКГ-12К достигала 440 тысяч кубических метров в месяц. В результате на 16% выросла зарплата машинистов экскаваторов.

По мнению специалистов, новая техника безопасна и высокоэффективна.

«С ЭКГ-12К из-за высоты разгрузки ковша, почти 9 метров, удобнее осуществлять погрузку 220-тонных БелАЗов, высота которых превышает шесть метров», — отмечают в организации.

Кроме того, компания «Сибирский Антрацит» провела мероприятия, направленные на повышение эффективности использования крупногабаритных шин (КГШ) автосамосвалов БелАЗ, которые задействованы на транспортировке горной массы на разрезах.

«На 2020 год была принята «Программа по увеличению ходимости КГШ», пересмотрена номенклатура приобретаемых шин. Приоритет отдан брендам с высокой ходимостью. Мы постоянно оцениваем состояние дорог, забоев и отвалов, анализируем пробеги по каждой шине, условия эксплуатации, изменение физических параметров, влияющих на ходимость шин», – поясняет Михаил Гарасимчук.

Пробег одной крупногабаритной шины за семь месяцев 2020 года в среднем составил 87 тыс. километров. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Удельная стоимость пробега сократилась на 6%, а количество списанных шин снизилось на 15%.

«Принятые управленческие решения имеют и положительный экологический эффект. В электрических экскаваторах ЭКГ-12К, в отличие от гидравлических, не используются гидравлические масла и, соответственно, отпадает необходимость в их утилизации. Кроме того, благодаря повышению ходимости крупногабаритных шин сократилось количество шин, подлежащих утилизации», — отметили в компании.

Ранее сообщалось о том, что «Сибантрацит» укрепляет бренд новосибирского хоккея.

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