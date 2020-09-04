На поддержку животноводства в Новосибирской области будет выделено более 200 млн рублей до 13 сентября. О соответствующем постановлении сообщил губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Баганский район.

По словам губернатора, выделенные средства пойдут на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. Андрей Травников отметил, что аграриям необходимо компенсировать потери в результате засухи минувшим летом. Особенно пострадали Баганский, Карасукский и Купинский районы.

«Правительство региона понимает непростую ситуацию в сельском хозяйстве, сложившуюся в этом засушливом году, особенно в Кулундинской зоне. Аграриям нужна поддержка для того, чтобы компенсировать потери и сохранить темпы развития, на которые все мы рассчитываем. Также я помню своё обещание увеличить поддержку на приобретение «химии» и удобрений, хотя признаюсь, что в этом году исполнять это обещание было непросто. Расходы на борьбу с пандемией коронавируса были колоссальные», — отметил Андрей Травников.

Новая мера поддержки вводится на три года. Просубсидируют также те удобрения, которые были приобретены в четвёртом квартале 2019 года. При этом при наличии поголовья КРС от 300 до 499 голов субсидируется 30% стоимости, при поголовье от 500 до 999 голов — 40%, а при поголовье свыше 1000 голов — 50%.

«Возмещение стоимости приобретённых средств защиты растений также вводится на три года. Субсидируется аналогично по поголовью в размере 10, 20 и 30 процентов стоимости средств защиты растений без НДС. 55 сельхозорганизаций могут воспользоваться данным видом поддержки», — пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Кроме того, за счёт средств федерального бюджета Новосибирской области дополнительно выделят 58 млн рублей на собственную переработку бобов сои и семян рапса. Помимо этого, продлены и установлены дополнительные сроки приёма документов на господдержку на 2020 год.

Ранее сообщалось о том, что программу развития сельских территорий продлят в Новосибирской области.

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