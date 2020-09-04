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Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
Предприниматель, учредитель ООО «Электронный сервис»
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