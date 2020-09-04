В конце сентября в Томске пройдут торги на право аренды исторических зданий города по программе «Аренда за рубль». Принять своих новых владельцев готовы девять старинных зданий. Льготы по аренде устанавливаются на здание и земельный участок.

С момента заключения договора аренды предпринимателю предоставляется первая льгота по земле, срок которой составляет два года. После согласования проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продлеваются еще на два года. По окончании ремонта здания, аренда продлевается еще на 49 лет, а её стоимость составляет один рубль в год.

Первые торги состоятся 24 и 25 сентября, главное условие аренды – проведение предпринимателями восстановительных работ в здании. В первый день на аукционе выставят шесть домов по следующим адресам: Горького, 30, переулку Кононова, 4. 25 сентября, в пятницу – еще три исторических здания: на ул. Советской 8 и 8б и ул. Пушкина, 28 а.

Часть домов выставляется на торги уже не в первый раз. Однако, несмотря на льготные условия аренды, ранее ни у кого из предпринимателей эти здания интереса не вызвали. В общей сложности сегодня заключено 34 договора на исторические дома города.

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