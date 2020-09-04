МТС проанализировала продажи смартфонов и аксессуаров накануне начала нового учебного года в Новосибирской области. Главным гаджетом для младших школьников стали смарт-часы с обязательной SOS-кнопкой, а для ребят постарше в период back-to-school чаще всего приобретали смартфоны известных брендов из средней ценовой категории.

Результаты исследования показали, что новосибирские родители предпочли не экономить на гаджетах для детей и покупали надежные устройства от известных брендов. В августе чаще всего новосибирцы приобретали смартфоны в ценовой категории 15-20 тысяч рублей. По сравнению с июлем, продажи в этом сегменте выросли на 40%. Это связано с популярностью у школьников и молодежи таких моделей как Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71. Главные требования к смартфону для подростка – наличие двух или даже трех камер, большой объем памяти и громкий динамик.

В августовский ТОП-5 популярных смартфонов в Новосибирской области вошли Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A01, Honor 9S и Samsung Galaxy A21s.

Среди особенностей покупательского спроса этого сезона – повышенный интерес к детским смарт-часам, в Новосибирске они стали настоящим трендом этого сезона. В августе их было куплено на 33% больше, чем в прошлом месяце. Как правило, эти гаджеты приобретали для младших и средних школьников. При выборе новосибирские родители обращали особое внимание на наличие в часах функций с возможностью быстрой связи с ребенком или контроля его местонахождения. Среди наиболее востребованных функций – кнопка SOS, встроенный голосовой помощник и GPS-трекер. Хитами в категории смарт-часы стали модели как в более демократичной ценовой категории – 1,8 тысячи рублей (Elari KidPhone 2), так и более дорогие — стоимостью более 4,5 тысяч рублей (Kidphone 3G).

Августовский ТОП-5 популярных смарт-часов в Новосибирской области выглядит так: Elari KidPhone 2, Kidphone 3G, TCL 4G, Jet Kid Star и Elari FixiTime3.

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