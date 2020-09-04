ВТБ обновляет электронные каналы коммуникаций с акционерами

Банк ВТБ в преддверии годового Общего собрания акционеров, которое в этом году проводится в форме заочного голосования, обновил действующие и представил новые электронные сервисы и каналы коммуникаций.

С 25 августа запущен специальный сайт, посвящённый годовому Общему собранию акционеров. Страница содержит как все обязательные к раскрытию материалы собрания, так и большое количество дополнительной информации: обращения менеджмента, видеоролики, презентации, квиз, интерактивную версию годового отчета и калькулятор дивидендов. Также на сайте публикуется ежедневная статистика голосования акционеров по вопросам повестки дня собрания.

1 сентября стала доступна для скачивания обновленная версия мобильного приложения «Акционер ВТБ». Новые функции приложения разработаны на основе отзывов акционеров, полученных в ходе опросов, проведенных в мае и августе этого года. В приложении появились дополнительные аналитические материалы, финансовая отчётность, интерактивный график котировок акций ВТБ, а также отдельный раздел «Обучение», где собраны материалы и ссылки на ресурсы для начинающих инвесторов. Новый релиз приложения можно загрузить в AppStore и Google Play Market.

Также ВТБ разработал обновлённую интерактивную версию «Путеводителя акционера». Новый ресурс позволил собрать всю важную для держателей акций банка информацию в одном месте. В дальнейшем ВТБ планирует также выпустить печатную версию «Путеводителя акционера» для распространения в центрах по работе с акционерами и на мероприятиях для частных инвесторов.

«ВТБ продолжает работу по развитию взаимодействия со своими акционерами, предлагая им новые формы и инструменты коммуникаций. В этом году, в отсутствие возможности проведения годового собрания в традиционном очном формате, мы сделали упор на электронные сервисы и видим, что они пользуются большой популярностью, – отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин. – Надеемся, что представленные решения позволят акционерам ещё более комфортно реализовать своё право на участие в годовом собрании».

Акционеры ВТБ могут принять участие в электронном голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 1 по 24 сентября 2020 года, воспользовавшись мобильным приложением «Акционер ВТБ» или личным кабинетом на сайте АО ВТБ Регистратор.

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