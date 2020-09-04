«Ростелеком» и сервис GFN.RU открыли для геймеров Сибири принципиально новую эру для их увлечения. Благодаря совместному проекту качество облачного гейминга вышло на новую высоту.

Сотрудничество с GFN.RU «Ростелеком» начал в октябре 2019 года. GFN.RU появился в России благодаря совместной работе группы «Сафмар» и компании NVIDIA — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера с сохранением всех преимуществ графики.

«В России с каждым днем все больше людей узнает, что такое облачный гейминг и пробует с его помощью запускать технологически требовательные игры на своих устройствах, — прокомментировал директор по маркетингу и продукту сервиса GFN.RU Даниил Мирошниченко. — Наша миссия — сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей, охватив все регионы страны. Наш стратегический партнер «Ростелеком» помогает с воплощением этой миссии».

В августе 2020 года GFN.RU стал одним из крупнейших резидентов уральского дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных», разместив в нем сервера с поддержкой самых передовых графических технологий NVIDIA. Это позволило, «убрав» тысячи километров до московских серверов, повысить скорость отклика на действия геймеров Урала и Сибири. Таким образом, существенно повышается их результативность и шансы на победу в многопользовательских онлайн-играх.

С сегодняшнего дня пользователям домашнего интернета от «Ростелекома» в Уральском и Сибирском федеральном округах, а также в Пермском крае стала доступна опция «Облачные игры GFN.RU». Для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» доступны более выгодные условия: стоимость опции «Облачный игры GFN.RU» для них составит всего 490 рублей в месяц вместо 990 рублей.

С запуском облачного гейминга на Урале и в Сибири GFN.RU приобрел статус игрока федерального масштаба. «Во всех дата-центрах GFN.RU реализована связность от «Ростелекома». Наши сервера в екатеринбургском дата-центре «Ростелекома» радикальным образом повысят качество облачных игр для многочисленной армии геймеров за Уральским хребтом», — добавил Даниил Мирошниченко.

По данным GFN.RU, предпочтения геймеров в столицах Уральского и Сибирского федеральных округов схожи. Первые три места в рейтинге самых популярных занимают игры Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends. На четвертом месте расположилась игра в жанре action/RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Кроме того, екатеринбуржцы предпочитают World of Tanks, а сибиряки — симулятор выживания ARK: Survival Evolved.

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