Еще один кандидат от ЕР снялся с новосибирских выборов

С выборов в горсовет Новосибирска снялась представительница «Единой России». На том же округе в Ленинском районе баллотируется застройщик Александр Савельев – депутат от «Справедливой России», который переизбирается как самовыдвиженец.

Вчера, 3 сентября, из избирательной кампании вышла Анжела Данилова, помощница единоросса из Заксобрания Новосибирской области Виктора Кушнира. Она написала заявление о добровольном отказе от участия в выборах. ЕР выдвигала ее в Совет депутатов Новосибирска по округу № 33. Эта территория явно не из тех, в которых партии нужна победа, писал ранее «Континент Сибирь».

По этому же округу кампанию ведет действующий депутат горсовета, застройщик, генеральный директор ООО «Вира» Александр Савельев, который в нынешний созыв прошел по спискам «Справедливой России». В феврале этого года списки были отменены, выборы проходят исключительно по одномандатной системе. А Александр Савельев баллотируется как самовыдвиженец на новообразованной после перехода на новую систему территории.

Сама «Справедливая Россия» на эти выборы пошла под лозунгом «Человек против системы». По данным ресурса rusprofile, учредители строительной фирмы Александра Савельева, решившего вести кампанию без флагов «СР», – сын единоросса Александра Карелина и справедливоросс Александр Аксененко.

По округу № 33 в Ленинском районе также баллотируются директор «Культурно-досугового центра имени Станиславского» Елена Запрягаева (КПРФ), новосибирский шоумен Сергей (Сева) Мокин (ЛДПР), домохозяйка Анна Геронимус (ЛДПР) и самозанятый Илья Пуховский (самовыдвиженец, представитель несистемной коалиции «Новосибирск 2020»).

Всего из кампании по выборам в Совет депутатов Новосибирска уже после регистрации выбыли выдвиженец «Единой России» генеральный директор ООО «Гарт» Вадим Бауск (округ № 6), самовыдвиженец, заместитель начальника железнодорожной станции Сокур Андрей Поляков (округ № 10), учитель истории Ольга Басс (шла от «Гражданской платформы» на округе № 47), дорожный мастер Владимир Мишин (самовыдвиженец по округу № 42), а также депутат горсовета, лидер новосибирской «Родины» Вячеслав Илюхин (округ № 17. Он продолжает одномандатную кампанию и как глава партийного списка в Заксобрание).

Кроме того, выбыли из предвыборной гонки в городской Совет после регистрации представители несистемной коалиции – Денис Новичков, Даниил Маркелов и Роман Таганов.

Таганов снят по решению суда в округе № 30 Ленинского района. Здесь же сошел с дистанции пенсионер Алексей Михайлов (ЛДПР). На этой территории выдвигается действующий депутат-единоросс Андрей Аникин.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.