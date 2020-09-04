Суд продлил срок содержания под стражей Олега Ярового

Центральный районный суд Новосибирска в четверг принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя совета директоров новосибирской компании «Винап» Олега Ярового.

Как сообщил «Континенту Сибирь» представляющий интересы бизнесмена адвокат Павел Лузан, срок содержания под стражей Олега Ярового продлен до 8 ноября. Олег Яровой был задержан в июле текущего года, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 25 суток, до 8 сентября текущего года. Защита бизнесмена обжаловала это решение.

Напомним, уголовное дело в отношении коммерсанта было возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) по заявлению экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, который утверждает, что Яровой с 2011 по 2015 годы под различными предлогами похитил у него 170 млн рублей. По словам адвоката, сам Олег Яровой вину не признает. «По нашему мнению, это сведение личных счетов со стороны Верясова и возможная попытка уйти от его долгов Яровому. Из всех материалов нам были представлены только показания Верясова и его доверенных лиц, которые, якобы, передавали деньги», — сообщал ранее «КС» Павел Лузан.

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