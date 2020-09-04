В Новосибирске будет создана единая дирекция управления городскими парками. Предполагается, что она позволит оптимизировать административный штат и объединить материально-техническую базу зон городского отдыха.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами, пока готовится соответствующий распорядительный документ. Сейчас в городе 11 парков культуры и отдыха, восемь из которых – отдельные юридические лица.

«Все они располагают различными ресурсами – специалистами, техникой. Чтобы эффективно ими распоряжаться, принято решение создать единую дирекцию, одно юридическое лицо. Главная цель – это не экономия ресурсов, а их объединение для эффективной работы по озеленению наших парковых зон. Такой подход также позволит более рационально использовать и лучше контролировать расходование денежных средств», – объяснил мэр Новосибирска.

При этом решение ряда вопросов, которыми раньше приходилось заниматься руководителем отдельных парков, перейдёт на уровень единой дирекции. В то же время, сотрудники парков смогут сосредоточиться на качественном содержании территории и имущества организации, а также на обеспечении работы аттракционов и проведении массовых мероприятий.

В объединённом юридическом отделе займутся разработкой и внедрением единого подхода к работе арендаторов в парках и ценообразованию. Отдел будет сопровождать работу всех территорий.

Также в дирекции будет работать единая техническая служба, ответственная за состояние сетей и коммуникаций во всех парках. Помимо этого, появится отдел, который займётся зелёными насаждениями. Там будут работать агрономы, садовники, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты по уходу за территориями.

«Таким образом, будет оптимизирован парк техники, снизятся издержки на управление имущественным комплексом», — отмечают в муниципалитете.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также сообщил о создании питомника, который появится на участке, переданным правительством региона в ведение муниципалитета. Он находится на территории Новосибирского сельского района. В питомнике планируется выращивать саженцы различных пород деревьев в целях дальнейшего озеленения города.

Ранее сообщалось о том, что в Центральном районе Новосибирска благоустроили несколько придомовых территорий, в том числе детскую площадку рядом с детским садом №495.

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