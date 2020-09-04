Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что к новому этапу по снятию ограничений в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции переходить преждевременно. При этом он распорядился ввести ряд послаблений в режиме карантина.

О нововведениях в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал на совещании 3 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«С учетом всех оцениваемых показателей специалисты пришли к выводу, что переход региона к новому этапу является преждевременным», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

В то же время, с сентября в регионе вводится ряд смягчений карантинного режима. Так, в Алтайском крае разрешена работа кинотеатров, учреждений культуры и искусства. При этом залы должны быть наполнены не более, чем наполовину, а количество зрителей в учреждениях культуры не должно превышать 500 человек. Также не допускаются стоячие места, в том числе на танцполах.

Кроме того, жителям Алтайского края теперь можно ходить в бассейны – во время жёстких ограничительных мер их могли посещать только профессиональные спортсмены. Также в регионе разрешили проводить массовые спортивные мероприятия. Заполняемость трибун при этом не должна превышать 25%.

«При посещении кинотеатров, учреждений культуры, спортивных мероприятий зрители должны соблюдать масочный режим и рассаживаться с учетом норм социального дистанцирования, обязательным является дезинфекция сидений», — говорится в сообщении правительства Алтайского края.

В краевом правительстве также сообщили, что в регионе сохраняется большое количество больных с тяжёлыми формами коронавирусной инфекции. При этом общее число пациентов с этим заболеванием в Алтайском крае постепенно снижается.

Кроме того, по данным краевого правительства, в регионе выявляют много больных с вирусными пневмониями, не связанным с COVID-19.

Напомним, в конце августа в Новосибирской области открылись спортивные залы и фитнес-клубы.

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