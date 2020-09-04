Новый учебный год для образовательных учреждений Новосибирска начался с масштабных перемен, о которых еще год назад никто и помыслить не мог. Масочный режим, термометрия, чехарда с расписанием занятий и распределением учебных потоков, которые нужно было организовать так, чтобы учащиеся как можно меньше контактировали друг с другом. Однако самым сложным, несомненно, стал переход на дистанционные формы обучения. О том, как с этой задачей справились вузы города, – в материале «Континента Сибирь».

О смешанном формате обучения

В августе, накануне начала нового учебного года, во все ректораты вузов поступило распоряжение Министерства образования РФ. В нем говорилось об обязательном переводе образования в смешанный формат. Отныне занятия могут проводиться в учебных аудиториях, но с обязательным дублированием в онлайне. Еще одним пунктом в документе минобразования был прописан перевод на дистанционное преподавание педагогов из группы риска, то есть старше 65 лет. Как выяснил корреспондент «Континента Сибирь», пообщавшись с руководителями ряда ведущих вузов Новосибирска, выполнить все требования будет весьма непросто.

Так, в Новосибирском государственном университете (НГУ) онлайн-обучение в принципе считают вынужденной мерой на период пандемии. Как показали итоги прошедшего учебного года, во многом эта мера только помешала образовательному процессу в вузе. «Онлайн-формат плохо подходит для исследовательских университетов, образовательный процесс в которых в значительной мере представлен лабораторными работами и практикумами, работой на специальном оборудовании в научных организациях. Поэтому частично предметы, которые не могли быть проведены на должном уровне в весеннем семестре, переносятся на следующий учебный год», – рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе НГУ.

Напомним, что ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук ранее уже неоднократно подчеркивал во всех своих интервью, что видит серьезные ограничения дистанционного образования для исследовательской деятельности студентов. При этом в вузе готовы соблюдать все требования времени. В том числе преподавателям вуза из группы риска будет предоставлена возможность работать в синхронном формате благодаря удаленному подключению во время очных занятий. На индивидуальные учебные планы при наличии заявлений смогут перейти студенты из группы риска. А иностранные студенты, оставшиеся дома, по умолчанию будут обучаться дистанционно.

А вот у проректора по научной работе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Сергея Чернова больше вопросов вызывает именно смешанная форма образования, при которой очное обучение сочетается с дистанционным. «Хорошо работать в очном формате, когда в аудитории и студенты, и преподаватель. Терпимо работать в дистанционном формате, когда все дистанционно – и студенты, и преподаватели. Но очень сложно работать на два формата одновременно. И с технической точки зрения, и с точки зрения готовности преподавателей. То есть они должны и очно читать лекцию, и помнить, что их одновременно смотрят удаленные студенты», – отметил Сергей Чернов.

Что касается ограничений для участия в образовательном процессе педагогов старше 65 лет, то проректор рассказал, что им вуз «рекомендовал поберечь себя». Однако если не будет возможности заменить преподавателя, то вероятнее всего, педагоги старшего возраста смогут работать очно.

«В приказе от 31 августа мы написали запрет очного преподавания педагогам старше 65 лет. Но сегодня засомневались и рассматриваем возможность допустить их к очному обучению. Речь идет о тех ситуациях, где не получится перераспределить нагрузку между другими педагогами, а организовать дистанционное взаимодействие будет невозможно. Например, когда группа учится очно и ее нужно запустить в аудиторию, подключить оборудование, а педагог этого сделать не сможет. На лабораторных занятиях дистанционное взаимодействие вообще, считаю, невозможно», – объяснил Сергей Чернов.

О возможностях цифровых платформ

По-разному в вузах оценивают возможности использования цифровых обучающих платформ. В некоторых случаях работа на них в период карантинных мер не показала должного эффекта. Так, в НГУ отметили, что по опыту прошлого семестра широко обсуждаемая перспектива перехода на онлайн-курсы на платформах типа Coursera не оправдала себя. В учебном заведении приводят данные студенческого опроса, по которому очевидно, что учащиеся оценивают как более качественные те лекции и семинары, которые проводились хотя и дистанционно, но в режиме реального времени с использованием различных конференц-систем.

«Студенты предпочитают иметь возможность участвовать в обсуждении, своевременно получать обратную связь от преподавателя, иметь регулярное расписание. Поэтому НГУ не видит перспектив в новой системе обучения и использует онлайн-инструменты как меру, продиктованную эпидемиологической ситуацией, а также расширяющую возможности по приглашению иностранных специалистов для чтения лекций на некоторых направлениях», – отметили в вузе.

В Новосибирском государственном техническом университете в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» также признали сложности с внедрением цифровых возможностей обучения и рассказали, как в итоге смогли найти оптимальный выход из ситуации. «Если в конце марта мы уходили на дистант аврально, рекомендовали преподавателям использовать все возможные инструменты – Zoom, социальные сети, мессенджеры, то сейчас мы постарались подойти к этому более системно и стали активно использовать единую цифровую платформу», – рассказал Сергей Чернов.

Цифровая платформа, которую использует сегодня вуз, по словам проректора, применялась в работе педагогов и до пандемии, но достаточно ограниченно. Если ранее ею активно пользовались лишь 25% преподавателей – размещали там свои презентации, тесты, материалы для лекций и практических занятий, то теперь число преподавателей, пользующихся системой, выросло в разы. Платформа, в целом, дает неплохие возможности для дистанта – с ее помощью можно проводить тестирование, презентации, организовывать общение студентов с преподавателями в формате видеоконференций.

В целом, в НГТУ не исключают дальнейшего применения удаленного обучения, даже вне периода пандемии, если в этом будет необходимость.

«Некоторые лекции можно было бы действительно перевести в дистанционный формат. Например, в расписании стоят две пары в субботу. В этом случае педагогу можно провести, а студентам послушать лекцию из дома, нет смысла ехать в университет. Но, конечно, при условии, что группа и преподаватель согласны обучаться в таком формате», – отмечают в ректорате НГТУ.

Оптимистично оценивают возможности применения дистанта в новом учебном году и в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ). Как заверили корреспондента «Континента Сибирь», вуз оказался вполне готов к переходу на образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.

«Этому способствовала длительная – более 15 лет – работа всего коллектива университета по разработке дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных продуктов. В структуре вуза работает институт открытого дистанционного образования, в рамках Программы стратегического развития все штатные преподаватели прошли обучение и были разработаны персональные сайты преподавателей», – рассказал ректор НГПУ Алексей Герасёв.

Вместе с тем в вузе отмечают, что работа «на удаленке» все же не эквивалентна живому взаимодействию преподавателя и студента. В частности, это подтверждают опросы студентов и сотрудников вуза. По статистике, представленной НГПУ, около 40% преподавателей вуза потребовалась минимальная поддержка: они были достаточно подготовлены к дистанту. Еще около 40% потребовали более основательной подготовки, проведения курсов повышения квалификации, поддержки технических специалистов. И только порядка 5% преподавателей были готовы к переходу на уровне экспертов и сами могли обучать коллег. Другие 5% преподавателей оказались абсолютно не готовы: с ними пришлось осваивать азы работы с компьютером.

«Ударной» силой, которая позволила коллективу университета адаптироваться к организации учебного процесса в новых условиях, стали те самые, наиболее «подкованные» в информационном плане преподаватели. При этом примерно половина педагогического коллектива отметила, что при дистанционной форме не удалось достичь необходимого качества образования, и нужно как можно быстрее вернуться к традиционным формам работы.

А вот большая часть студентов (80%) однозначно выбрали традиционное обучение. Свой настрой они нередко комментировали примерно таким образом: «Мы не для того поступали в университет, чтобы учиться через компьютер, без живого общения с преподавателями и между собой».

Оценивая первые итоги внедрения дистанта в пандемию, в руководстве вузе признают, что подобный «стресс-тест» не прошел для учебного учреждения бесследно. «Мы многому научились и серьезно усовершенствовали информационную среду университета. Безусловно, теперь мы будем больше применять дистанционные технологии – там, где мы увидели их эффективность, где имеются качественные методические материалы и подготовленные преподаватели и студенты. Думаю, от этого учебный процесс только выиграет: станет более современным, разнообразным, мобильным, ведь студенты смогут осваивать часть учебной программы, когда удобно, в режиме 24/7», – делает вывод Алексей Герасёв.

Об адекватности мер

Помимо внедрения дистанционного образования, в вузах Новосибирска приняли и другие меры профилактики распространения инфекции. В их числе – закрепление за каждой учебной группой отдельной аудитории для проведения занятий в течение дня. Считается, что это сократит контакты между студентами, не допустит перемешивания студенческих потоков. Также согласно требованиям Роспотребнадзора, учебные заведения приобрели СИЗы – обеспечили многоразовыми масками студентов, закупили одноразовые маски для гостей. Все эти меры обязательны для вузов и обсуждению не подлежат.

«Тут, по сути, не важно, что ты считаешь. Есть объективная информация, есть рекомендации Роспотребнадзора и регулятора в лице Министерства науки и высшего образования РФ, которые предписывают вузам руководствоваться этими рекомендациями. Считаю, когда речь идет о человеческих жизнях, то лучше «перебдеть», чем наоборот. Если тем самым мы сохраним даже одну жизнь, эти меры будут оправданны», – уверен проректор НГТУ Сергей Чернов.

Скептически к принимаемым мерам защиты от распространения инфекции относится директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК), бывший руководитель направления дополнительного образования Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Чернышов.

«Если вы (власть) продолжаете говорить, что ситуация очень опасная, то продолжайте следовать этой логике, и пусть все сидят на карантине. А то получается, что «вирус опасен, но вы сидите в аудитории». Такие решения противоречат всем законам логики! Да, формально правила можно соблюсти: рассадить детей, сделать раздельные перемены в школах, пересмотреть расписания в вузах. Но все, кто имеет отношение к образованию, понимают, что это ни к чему не приведет. Никто из студентов не будет весь день сидеть в маске и менять ее каждые два часа. Школьники не будут ходить тихо по коридорам во время перемены, обсуждая последние новости», – уверен Сергей Чернышов.

Директор НГОК отметил, что колледжам в какой-то степени повезло в нынешней ситуации – для них действуют особые рекомендации Роспотребнадзора. «К нам требования, как ни странно, мягче, чем для вузов. Многие параграфы рекомендаций начинаются со слов «по возможности». По возможности, упакуйте всех детей в один класс, по возможности, проводите лекции онлайн и не допускайте старшее поколение преподавателей и прочее», – рассказал подробности Сергей Чернышов.

При этом многие меры, по мнению спикера, просто рискуют оказаться вне правового поля и могут стать причиной конфликтов. Например, родители могут отказаться от измерения ребенку температуры или каких-то других медицинских манипуляций, поскольку имеют право отказываться от любого медицинского вмешательства. Но это явно будет вступать в конфликт с требованиями Роспотребнадзора.

Однако есть у сегодняшней ситуации и свои плюсы, уверен Сергей Чернышов. Главный из них – то, что пандемия в итоге показала, кто есть кто в системе образования. «Есть вузы и школы, которые действительно сделали выдающиеся шаги и перевели образование в дистант эффективно. А там, где образование было фикцией, оно таким и осталось. Скажу больше, пандемия вывела на арену новых звезд – педагогов. Появились сотни учителей, готовых меняться и менять образование в лучшую сторону. Да, к этой ситуации никто не был готов, и теперь, чтобы понять, насколько колледж или вуз хорош, нужно посмотреть, как они себя повели в критической ситуации. Мы увидели, что те лидеры, которые надували щеки, на поверку ничего не смогли сделать. И наоборот, те, кого мы не замечали, оказались выдающимися организаторами и педагогами. Вот так и произошла здоровая переоценка диспозиции на рынке образования», – заключил Сергей Чернышов.

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