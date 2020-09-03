Для клиентов «Сбербанка Первого» стала доступна первая в России линейка инвестиционных стратегий доверительного управления «Мой капитал» от «Сбербанк Управление Активами». Новые стратегии относятся к типу Target Date Strategy и позволяют формировать капитал к определенной дате.

«Сбербанк Первый» — премиальный формат обслуживания для клиентов банка. В нем доступны эксклюзивные банковские и небанковские услуги, направленные на приумножение средств и грамотное распоряжение ими. Это премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые, инвестиционные и другие продукты.

«Впервые стратегии по формированию долгосрочного капитала появились в США в 1990-х годах и стали особенно популярны в 2006 году, после изменения пенсионного законодательства. Их предлагали такие крупные компании, как Vanguard, Fidelity, BlackRock Inc. и другие, — рассказывает руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый» Мария Поденко. — В России мы сделали это первыми, взяв за основу лучшие мировые практики и адаптировав их под особенности нашего рынка. Главная задача новых стратегий — помочь клиентам сформировать капитал к определенной дате. Уверены, что их оценят те, кто ставит перед собой долгосрочные финансовые цели».

Каждая такая стратегия — это диверсифицированный портфель, который инвестирует в различные классы активов: акции, облигации крупнейших российских и американских компаний, государственные облигации ОФЗ. Они предназначены для инвесторов, которые хотят получить определенную сумму к конкретному году. Например, когда понадобятся деньги на развитие бизнеса, обучение детей, покупку недвижимости или выход на пенсию. Линейка включает рублевые и валютные стратегии с датой погашения в 2025, 2030, 2035 и 2040 годах.

Работает стратегия следующим образом. Инвестор сообщает, к какому году он хочет достичь финансовой цели. При рублевой стратегии первоначальная сумма инвестирования — от 1 млн рублей. При валютной стратегии — от 15 000 долларов США. Профессиональные управляющие формируют портфель в зависимости от срока стратегии. Затем они меняют баланс инструментов в нем в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки биржевых фондов, что снижает человеческий фактор в управлении, — управляющие оценивают перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании. Вложения в ценные бумаги осуществляются через покупку биржевых фондов, что снижает издержки инвесторов. В дальнейшем инвестор с удобной периодичностью пополняет счет на сумму от 25 000 рублей (или 5000 долларов США).

Доходность рассчитана на основе долгосрочного прогноза развития экономики группы «Макровижн» (ПАО Сбербанк), модифицированного АО «Сбербанк Управление Активами».

Инвестиции сопряжены с риском. Поэтому главное правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше рисков может взять на себя инвестор. В первые годы стратегия направлена на максимизацию прибыли, поэтому основную часть портфеля занимают рисковые инструменты — акции. По мере приближения к целевой дате акцент смещается на сохранение капитала и увеличивается доля более консервативных активов — облигаций. Чем больше срок стратегии, тем выше потенциал роста. Например, при дате погашения в 2025 году прогнозируемая доходность составляет 7,8%, а в 2040 году — уже 10,4%.

Доходность рассчитана на основе долгосрочного прогноза развития экономики группы «Макровижн» (экосистема ПАО «Сбербанк»), модифицированного АО «Сбербанк Управление Активами».

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