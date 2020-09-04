Авиакомпания S7 возобновит рейсы из Новосибирска в Дубай

S7 Airlines готова выполнять полеты по направлению Новосибирск – Дубай. Порядок распределения частот не определен и пока неизвестен.

Напомним, до введения запрета на полеты из-за пандемии S7 выполняла рейсы в Дубай только из Новосибирска.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал официальное разрешение о возобновлении полётов из России в Египет. ОАЭ и Мальдивы. Планируется совершать два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы три рейса в неделю — в Каир. Такое решение правительства РФ связано с минимальными рисками заражения коронавирусом в данных странах.

«Аэрофлот» активно работает с авиационными властями ОАЭ, Мальдив и Египта по вопросу возобновления регулярных рейсов. Обсуждаются слоты, на двусторонней основе уточняются вопросы расписания и безопасности. Мы рассчитываем на решение вопросов в самое ближайшее время», — отметили в пресс-службе компании.

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