РАТМ Холдинг построит в Новосибирске содовый завод

Компании, входящие в РАТМ Холдинг бизнесмена Эдуарда Тарана, готовы построить в Новосибирске завод по переработке природной соды для нужд стекольной промышленности. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей.

Проект по строительству содового завода в четверг был представлен на инвестсовете при губернаторе Новосибирской области. Детали проекта рассказал руководитель проходящего сейчас юридическую регистрацию ООО «Сибирская содовая компания» Сергей Лукьянцев. Компании принадлежит Михайловское месторождение соды возле озера Танатар в Алтайском крае. Лицензия на добычу действует до мая 2049 года. По словам Сергея Лукьянцева, планируется построить в Новосибирске завод для переработки этой соды для нужд стекольной промышленности. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 3 года, срок окупаемости – 7 лет.

Уже получен ответ от нескольких компаний, готовых стать первыми потребителями продукции нового завода: входящее в РАТМ Холдинг «Сибирское стекло», «Интергласс» из Томской области, Омский стекольный завод и тюменский «Стеклотех». Сергей Лукьянцев попросил совет признать проект масштабным, а также помочь коммерсантам в подборе земельного участка. Руководитель «Сибирской содовой компании» добавил, что коммерсантов вполне бы устроили площади находящегося сейчас в банкротстве завода «Сибсельмаш». Губернатор Андрей Травников возразил, что эти земли невозможно сдать в аренду, поэтому вопрос с участком остался открытым. В целом же проект получил одобрение инвестиционного совета.

Напомним, в 2006 году РАТМ планировал сотрудничать с «Российской содовой компанией», построив стеклозавод и горно-обогатительную фабрику в поселке ЧИК. В 2019 году в РАТМ Холдинге рассказали о планах по добычи соды на Алтае. По оценке экспертов входящего в состав холдинга АО «Завод «Экран» (управляет индустриальным парком «Экран» — «КС»), в стране назревает угроза дефицита соды. Сырье, добываемое АО «Башкирская содовая компания» (занимает 62% рынка кальцинированной соды) в недрах горы-шихана Шахтау, закончится через 4,5 года. Альтернативный источник – шихан Торатау – имеет статус памятника природы регионального значения.

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