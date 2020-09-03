Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил волейболистам клуба «Локомотив» акт о вводе в эксплуатацию регионального волейбольного центра 3 сентября. Первый матч в центре пройдёт ровно через месяц, сообщил глава региона.

Первым матчем, который пройдёт в центре, станет игра за Суперкубок России, она состоится 3 октября. Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив», которые выступят на новой спортивной арене, ранее тренировались в спорткомплексе «Север».

«На сегодняшний день новый волейбольный центр полностью готов. 3 октября мы готовимся к не менее символичному и значимому открытию чемпионата у нас в Новосибирске. Сразу отвечу на вопрос, который нас беспокоит: коронавирус пока не позволяет нам ослабить все ограничения и, возможно, мы будем начинать чемпионат с неполными трибунами, но очень надеюсь, что это временно. Может быть даже к 3 октября ситуация поменяется, и мы примем соответствующие решения, и мощная поддержка новосибирских болельщиков будет обеспечена с самого старта сезона», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Помимо акта о вводе центра в эксплуатацию, Андрей Травников вместе с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем вручил игрокам и тренерам «Локомотива» золотые медали Чемпионата России-2020. В ответ губернатор получил памятную медаль первого в истории команды победного чемпионата страны.

Андрей Травников также поучаствовал в торжественном вручении игровых маек новым участникам команды – связующему Александру Воропаеву, либеро Денису Голубеву, доигровщику Илье Казаченкову и диагональному из Сербии Дражену Лубуричу.

Новый региональный центр волейбола предназначен для соревнований международного уровня, однако предполагается, что он также станет площадкой для подготовки сборной России по волейболу и местом проведения Чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

Здание центра состоит из двух помещений – основного трёхэтажного, где находится главная спортивная арена, и двухэтажного спортзала для тренировок. Общее количество зрительных мест на главной и тренировочной аренах – 5530 человек.

Новый волейбольный центр – крупнейший спортивный объект за Уралом. Площадь участка, на котором он расположен, — 4,5 га. Центр построен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Травников сообщал, что региональный волейбольный центр будет сдан в эксплуатацию в начале сентября.

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