В Тульской области умерла бывший советник губернатора Новосибирской области, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. Ей было 54 года.

Как сообщили в пресс-службе комитета, Марина Панова ушла из жизни после продолжительной болезни.

«Марина Вячеславовна была открытым, искренним и отзывчивым человеком. Благодаря своему опыту, знаниям, организаторскому таланту она внесла огромный вклад в развитие медиасферы Тульской области, в реализацию значимых для жителей проектов. Ее высокий профессионализм, ответственность, умение выстраивать отношения с людьми неизменно вызывали уважение коллег и партнеров», — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В марте 2012 года Марина Панова была назначена руководителем департамента массовых коммуникаций Новосибирской области. До этого с августа 2011 года она работала советником губернатора региона по информационной политике.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назвал Марину Панову «высококвалифицированным специалистом, который сможет сделать информационную политику в регионе более эффективной».

Марина Панова также работала на центральных телеканалах, а с 2006 года возглавляла ООО «Телевидение Центрального округа». Кроме того, Панова, работая также в сфере кинематографа, продюссировала Международный фестиваль спортивных фильмов, который проходил в рамках Всероссийского форума президента РФ «Россия – спортивная держава». Имела большой опыт работы в печатных СМИ.

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