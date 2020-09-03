В Новосибирске выбрали место для установки памятной стелы в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Однако выбор места – площадь Калинина – в разгар избирательной кампании до сих пор вызывает дискуссию в городском сообществе. Какие подводные камни видят за этим решением эксперты, узнавал «Континент Сибирь».

На заседании 21 августа областной оргкомитет «Победа» утвердил место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести» – площадь Калинина в Заельцовском районе Новосибирска.

Несмотря на то, что решение о месте установки памятной стелы вынесено, дискуссия по этой теме в городском сообществе продолжается. Вызывает вопросы ограниченное количество вариантов и непродолжительное время, отведенное для голосования, – всего 5 дней. Подвергаются сомнению сам факт выбора площади Калинина – транспортного узла, в котором пересекается трафик Калининского и Заельцовского районов, конечная станция Ленинской линии метро.

По мнению новосибирского краеведа Константина Голодяева, новый памятник не должен стать «элементом точечной застройки» города: «Даже площади здесь не помогут. Мелко и немасштабно. Предлагаю установку такой стелы на въезде в город», – цитирует Голодяева Тайга.инфо. (На вопрос «Континента Сибирь» Константин Голодяев не ответил, сославшись, что «вопрос серьезный»).

Новосибирский художник и ветеран Великой Отечественной Вениамин Чебанов написал открытое письмо членам оргкомитета «Победа», в котором заявил, что предложенные на голосование места не соответствуют «смыслу, духу и значению Подвига». Он, как и Голодяев, считает, что в городе должен быть установлен Мемориал славы труда на въезде в Новосибирск.

Поспешный выбор места невольно наводит на мысль об использовании административного ресурса в избирательной кампании, которая идет сегодня в Новосибирской области. Есть мнение, что выбор площадки для стелы обусловлен исключительно прагматичными намерениями со стороны КПРФ, лидер которой в Новосибирске, как известно, мэр города Анатолий Локоть, – усилить позиции партийного кандидата на округе в Заельцовском районе, который на встречах с избирателями мог бы использовать факт установки стелы в честь тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны именно на площади Калинина, как лоббирование их интересов, что для старшего поколения, из которого состоит электорат КПРФ, довольно сильный аргумент.

На округе, в который входит площадь Калинина, за мандат депутатов Заксобрания борются редактор телепрограммы «Панорама недели», коммунист Андрей Жирнов и независимый кандидат, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Оба – депутаты Заксобрания прошлого созыва. Борьба на округе идет жесткой и уже ознаменовалась скандалом.

По мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, «новосибирские коммунисты во главе с Локтем любят использовать памятники в агитационных целях: за возвеличиванием заслуг прошлых поколений пытаются прятать посредственные результаты нынешнего городского руководства».

«История со стелой развивается, как предвыборный сюжет. Некое наспех организованное непрозрачное голосование дало «неожиданный» результат, что памятник надо установить не где-нибудь, а на площади Калинина в Заельцовском районе, где как раз сейчас на выборы идёт команда близких к Локтю коммунистов. Это его советники Андрей Жирнов и Иван Конобеев, директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко и Вадим Канунников, сын главы Центрального округа. Для усиления этой группировки по списку в Заксобрание здесь идёт вице-мэр Новосибирска Артём Скатов. Обещания поставить стелу именно на площади Калинина могут помочь коммунистам возбудить пожилой электорат, хотя к реальным проблемам и потребностям жителей Заельцовского района эта история никакого отношения не имеет. Появление памятнику трудовой доблести могло бы стать событием общегородского значения, сплачивающим горожан. Однако городская власть приносит это в жертву предвыборной конъюнктуре», – считает эксперт.

По словам Игоря Салова, избирающегося в горсовет Новосибирска от Дзержинского района, решение о возведении стелы на площади Калинина было принято заранее. «В политике можно все, что не противоречит действующему законодательству, и можно только сожалеть, что некоторые кандидаты от некоторых партий используют такие события, которые имеют историческое, федеральное значение, как аргумент для своей избирательной кампании. Мы предложили для участия в голосовании перекресток улицы Кошурникова и проспекта Дзержинского, потому что Дзержинский район достоин такого памятника. Но, честно говоря, я думал, что времени для голосования будет больше, и нас поддержат другие районы. А учитывая, что времени практически не было, не успели проголосовать», – отметил представитель Дзержинского района.

Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, в разговоре с «Континентом Сибирь» напомнил, что Всероссийское военно-историческое общество установило дату – 14 августа, до которой муниципалитеты должны определить место установки памятных стел. «Мэрия Новосибирска должна была выполнить поручение в установленные сроки, что мы и сделали. Что касается избирательной кампании, то такое событие, как присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести» и установка памятной стелы, в своей предвыборной риторике могут использовать все кандидаты от любых партий и всех районов города, потому что это тема имеет общегородское значение, чем кандидаты и пользуются. Кроме того, я не уверен, что решение по месту установки стелы, может как-то повлиять на исход избирательной кампании», – подчеркнул вице-мэр.

Напомним, что первого июля более полумиллиона новосибирцев поставили свои подписи за присвоение городу почетного звания РФ «Город трудовой доблести». 2 июля был подписан президентский Указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам, в число которых вошел и Новосибирск. Областной организационный комитет «Победа» под председательством губернатора Андрея Травникова разработал план мероприятий по увековечиванию памяти трудового подвига новосибирцев, в числе которых – установка памятной стелы. В плане прописаны сроки их выполнения. Согласно графику, выбор места для памятной стелы должен был завершиться до 14 августа.

С 20 июля по 5 августа музеем Новосибирска был организован сбор предложений от жителей города по месту установки памятной стелы. Экспертная группа, в которую вошли главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин и ректора Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна им. Крячкова Наталья Багрова, оценила более 50 поступивших предложений с точки зрения землепользования, инженерных коммуникаций, содержания и обслуживания, возможности благоустройства.

Чаще всего горожане называли площади Ленина, Гарина-Михайловского, Труда, Энергетиков, Маркса и Лыщинского, парки Кирова и «Городское начало». По словам заместителя мэра Анны Терешковой, докладывавшей 6 августа мэру города о выдвинутых вариантах установки стелы, люди отнеслись к выбору места «очень личностно» и аргументировали свои предложения.

Как отметил Александр Ложкин на совещании у мэра 6 августа, экспертная группа, подключившая к этой работе земельный департамент и департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, отклонила варианты, которые в первую очередь не соответствовали по техническим параметрам. Так, площадь Ленина не подошла из-за большого количества инженерных сетей, метрополитена, кроме того, практически вся площадь – это охранная зона федерального значения и потребуется длительное, не меньше года, согласование установки нового объекта. «На площади Станиславского планируется создание метро и, соответственно, если мы поставим там стелу, то ее придется демонтировать. Площади Труда и Энергетиков не подходят, потому что там начинается строительство четвертого моста через Обь, также как и на кольце Ордынского шоссе, где будут строить развязку для южного транзита, площадь Лыщинского – строительство развязки, на площади Гарина-Михайловского целый клубок проблем и метрополитен, и строительство часовни, и зона охраны объектов культурного наследия, и развитые подземные коммуникации. Последние стали причиной отклонения таких вариантов, как площадь Кондратюка, Красный проспект, ул. Станционная. Таким образом, на обсуждение горожан было вынесено три предложения: площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова в районе метро «Березовая роща». Эти места являются наиболее оптимальными для размещения памятной стелы», – рассказал Александр Ложкин.

После экспертного отбора, 7 августа на муниципальном портале города Новосибирска стартовал опрос, в ходе которого жители смогли выбрать наиболее подходящий вариант из трех предложенных. По итогам опроса, который завершился 12 августа, площадь Лунинцев выбрали 19%, за перекресток улицы Кошурникова и проспекта Дзержинского на «Березовой роще» проголосовали 33% и почти половина опрошенных – 48% – назвали наиболее подходящим местом для установки стелы в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой славы» площадь Калинина.

«Непозволительно раскачиваться долгое время в этом вопросе, – считает член Новосибирского областного организационного комитета «Победа», председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Виктор Леонов. – Совершенно правильно, что место было определено оперативно, с учетом мнения жителей города. Я не слышал жалоб от горожан, что памятную стелу поставят на площади Калинина. Выбор места достаточно символичен, потому что это публичное место, вокруг много оборонных предприятий». По мнению Виктора Леонова, меньше всего в этом вопросе надо уделять внимание не политическому, а нравственному аспекту.

По словам другого члена областного оргкомитета «Победа», председателя местной общественной организации «Совет предпринимателей малого и среднего бизнеса Заельцовского района» Виктора Мокровицкого, политизация этого вопроса – надуманна.

«Площадь Калинина – великолепное предложение. Но основная работа по установке памятной стелы начнется после выборов», – отметил Виктор Мокровицкий в разговоре с «Континентом Сибирь». По его словам, на заседании оргкомитета «Победа» прозвучало предложение о возведении мемориала труженикам тыла. «Это должно быть отдельное место, куда бы приезжали экскурсии школьников, где бы были запечатлены фамилии героев тыла. Это был бы значительный вклад в воспитание подрастающего поколения», – считает представитель Заельцовского района.

В развитие предложения о создании мемориала областной оргкомитет «Победа» поручил мэрии Новосибирска до 15 ноября 2020 года проработать вопрос о месте установки мемориального комплекса, посвящённого трудовому подвигу новосибирцев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 24 августа поручил провести конкурс эскизных проектов стелы в честь присвоения Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

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