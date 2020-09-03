Новосибирск полностью готов к заключению концессии по строительству остановок общественного транспорта с цифровыми блоками. Подтверждающий это документ опубликован на официальном сайте администрации города.

3 сентября в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска опубликовано соглашение о государственно-частном партнерстве в отношении объектов дорожного сервиса на территории города, по которому будущий концессионер построит 250 «умных» остановок на самых популярных городских маршрутах. Информацию о торгах в ближайшее время разместят на официальной площадке Российской Федерации для проведения торгов.

Как рассказали в ходе брифинга 2 сентября журналистам в мэрии Новосибирска, современные остановки с программным обеспечением должны появиться на популярных гостевых маршрутах города уже к августу 2022 года. Ожидается, что новые остановочные пункты будут востребованы не только горожанами, но и гостями города во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в столице Сибири через три года.

«К 2023 году ожидаем приезд большого количества гостей, которые должны чувствовать себя комфортно и свободно передвигаться по городу. Новые остановки будут включать мультиинформационный блок с широким спектром возможностей. Уже сейчас в нем заложена возможность построения маршрута до нужной точки. Горожане и гости города смогут легко узнать, на каком транспорте куда добраться и даже сколько шагов пройти до нужного объекта. Предусмотрен интерактивный экран с голосовым управлением и многие другие функции. На остановке, где будет теплый блок, прохожие смогут погреться и выпить чашку кофе, например. При создании концепции «умных» остановок мы изучили российский и мировой опыт, и можем уверенно сказать, что аналогов нашему проекту нет даже в Москве», – рассказал подробности начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

В стандартный набор «умной» остановки входит возможность зарядки телефона, кнопка 112, табло с информацией о времени прибытии транспорта, бесплатный Wi-Fi. Во время чемпионата на остановке можно будет получить информацию о том, когда и где пройдут те или иные соревнования. Также иностранные гости смогут воспользоваться услугами переводчика. Появится в информационном блоке и сенсорный экран, на который любой свой запрос можно занести письменно.

Стоит отметить, что бюджетные вложения в проект не предусмотрены. Из 250 остановок, согласно условиям концессионного соглашения, 154 концессионер построит с теплыми блоками, где сможет разместить объекты дорожного сервиса и тем самым окупить свои затраты на строительство остановок. Согласно договору, исполнитель должен потратить на реализацию соглашения не менее 368 млн рублей. При этом расчетное время окупаемости концессии составит 12 лет, после чего остановочные пункты полностью перейдут в собственность муниципалитета.

Существующие на месте будущих «умных» остановок торговые точки не должны помешать реализации концессии, считают в мэрии города.

Напомним, в ходе своего визита в Новосибирск уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что будет бороться с городскими властями за сохранение нестационарных торговых объектов. Заявив, что в городе якобы идет зачистка киосков, Титов упомянул проект «умных» остановок, которые, по его мнению, поставят под удар НТО. На заявление омбудсмена мэр Анатолий Локоть ответил, что киоски в Новосибирске сносят в полном соответствии с федеральным законодательством.

«В концессии нет слова по поводу сноса объектов, она касается исключительно создания уникальной дорожной инфраструктуры. Все остальные задачи будет решать не концессионер, а соответствующие уполномоченные органы, – рассказал начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. – Напомню, что по 166 ФЗ многие договоры аренды продлены для торговых точек до 3-х лет из-за пандемии. Мы будем действовать строго по закону – ждать окончания продленных договоров. Либо, если будут обнаружены нарушения 257 ФЗ, согласно которому в границах отвода автодорог запрещается размещение сооружений, не относящихся к дорожному сервису, эти объекты будут подлежать сносу. В любом случае этот вопрос будет решаться в рабочем порядке с участием правоохранительных органов».

По словам Виталия Витухина, в первую очередь, в городе нужно приводить в порядок главные линии гостевых маршрутов: площади Станиславского, Труда и Карла Маркса, остановки «Студенческая», «Горская», «Речной вокзал», территорию ГПНТБ и площадь Калинина, улицу Богдана Хмельницкого и район Сухого лога.

Важной составляющей концессии по «умным» остановкам является создание Единого центра управления, который объединит информационные потоки и позволит эффективно управлять цифровыми сервисами остановок.

«Каждая остановка будет оснащена умным блоком, информация на который будет поступать с серверов управления пассажирских перевозок города и области – о маршрутах, прибывающих на остановку. Кроме того, будут установлены камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц – для безопасности горожан. По единому каналу будет передаваться защищенная информация с кнопки 112. Весь этот функционал должна обеспечить единая серверная, которая связывает программно-аппаратным способом между собой все остановки», – рассказал начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Андрей Карасев.

Подключение к единому пункту управления, по словам специалиста, позволит, кроме всего прочего, обеспечить бесперебойную работу «умной» остановки даже во время отключения электроэнергии.

Напомним, что ранее в Новосибирске уже была опробована работа девяти «умных» остановок. По мнению представителей мэрии, при создании концессии был учтен полученный опыт, главный недостаток которого заключается в разрозненности работы остановок. В отличие от этого единый исполнитель концессии будет обязан следить за состоянием всех остановок строго определенный период времени.

После публикации на официальном сайте администрации города концессионного «Соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска», не позднее чем в срок 30 дней будет объявлен конкурс и размещена соответствующая информация на площадке для проведения торгов. Затем в срок до 2-х месяцев мэрия Новосибирска определит победителя конкурса. В случае заявки нескольких участников главными конкурсными параметрами станут сроки реализации проекта и размер концессионной платы в городскую казну. Активно приступить к реализации мероприятий концессии в городской администрации рассчитывают с нового 2021 года.

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