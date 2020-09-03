Власти восстановили размытую дорогу на Сухарной в Новосибирске

Дорогу по улице Сухарной, которая пострадала от ливня в июне, восстановили. Как сообщили в мэрии Новосибирска, откос укреплён подпорной стеной, а щебёночное покрытие заменили на асфальтовое.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в связи с сильными ливнями в начале июня была объявлена чрезвычайная ситуация. На ликвидацию её последствий новосибирские власти выделили средства из резервного фонда — 3 млн рублей. На эту сумму построили подпорную стену, заасфальтировали дорогу, обустроили бетонный лоток для отвода дождевых вод, а также ликвидировали все размывы на улице Сухарной и соседних улицах.

«Частный сектор на улице Сухарной построен на овражной части, перепад высот здесь очень большой. Во время сильных ливней 1-2 июня потоки воды смыли щебеночное покрытие дороги, и весь этот сель обрушился на дома, расположенные внизу оврага. Возникла опасность обрушения берега, на котором они стоят» – объяснил мэр.

Кроме того, во избежание повтора опасной ситуации здесь оборудовали открытую ливневую канализацию, которая отводит в лог потоки дождевой воды.

«Это даже не благоустройство – фактически это сохранение жизнеспособности территории», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как рассказали в мэрии, после ливня на грунтовой дороге образовалась двухметровая яма. Однако оперативно засыпать её щебнем было невозможно.

«Мы не могли просто привезти щебень и засыпать размывы – после ближайшего же ливня всё это оказалось бы во дворе дома № 41 на улице Сухарной, потому что он находится в низине. Необходимо было провести обследование местности и спроектировать подпорную стену, чтобы специалисты всё рассчитали и не получилось так, что эту стену смыло или она упала к кому-то во двор. На это потребовалось время, поэтому работы начались только в июле», — объяснил депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный.

В основании стены установили 14 винтовых свай, ещё три сваи расположили в качестве якорей выше по склону. Насыпь восстановили, а дорогу заасфальтировали.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирск поступят дополнительные 360 млн рублей на реконструкцию дорог.

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