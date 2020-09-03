Работники новосибирского МКУ «Ленинское» разобрали деревянные прилавки несанкционированной торговой точки в районе остановки транспорта «Башня». Как сообщили в муниципалитете, в Ленинском районе прошёл рейд по объектам незаконной торговли.

Сообщается, что в ходе рейда было составлено четыре административных протокола.

«Все материалы и протоколы с рейдов передаются на рассмотрение в административную комиссию Ленинского района», — сообщили в мэрии Новосибирска.

В муниципалитете также отмечают, что все объекты «уличной» торговли демонтируются в соответствии со статьёй 9.1 «Торговля в несанкционированных местах» областного закона об административных правонарушениях, а также в нарушении правил благоустройства территорий Новосибирска – они утверждены областным Советом депутатов в 2017 году.

С начала года в Новосибирске прошло 85 рейдов по несанкционированным торговым точкам. В результате проверок составили почти 200 протоколов об административном нарушении. Общая сумма штрафов — около полумиллиона рублей, однако из этой суммы выплачено чуть больше 200 тыс. рублей.

Напомним, 31 августа уполномоченный по делам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов опротестовал снос другой мелкой торговой точки в Ленинском районе – павильона на Проспекте Маркса, 30. Ранее бизнес-омбудсмен объявил о борьбе с мэрией Новосибирска за нестационарные торговые объекты. Мэр Анатолий Локоть на это сообщил, что все НТО демонтируются в соответствии с законодательством, однако в планах муниципалитета – доработать местные правовые акты в пользу малого и среднего бизнеса.

Также 31 августа мэрия Новосибирска подписала концессионное соглашение об установке в городе «умных остановок». При этом в муниципалитете заверили, что в документе не идёт речи о сносе нестационарных торговых объектов.

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