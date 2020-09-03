03 Сентябрь, Четверг

13:23

В центре Новосибирска откроется отремонтированный детсад

12:01

«Альянс-Строй» намерен отсудить у мэрии Новосибирска 390 млн за спорткомплекс для школы

9:15

Директору подрядчика по капремонту школы в Алтайском крае предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

02 Сентябрь, Среда

22:36

Одной из задач «Школы фермера» от Россельхозбанка стало продвижение продукции в том числе на внешнем рынке

21:27

Торговые павильоны не снесут по концессии об «умных остановках» – мэрия Новосибирска

19:04

Программу по развитию сельских территорий продлят в Новосибирской области

18:22

Экс-заместитель председателя СО РАН выйдет на свободу досрочно

17:59

Предприятия ОПК Алтайского края сохранили объёмы производства после пандемии

16:52

Андрей Травников возмутился подготовкой ещё одной школы в Новосибирской области

16:09

Швеция и Германия не примут участия в ЧМ мира по хоккею с мячом в Иркутске

16:08

Депутат новосибирского горсовета прокомментировал «разоблачение» Навального

16:03

Более 1,5 миллиарда рублей из госказны получил ТГУ на строительство нового учебного-лабораторного корпуса

14:08

Несостоявшийся спойлер на выборах в Новосибирске подал в суд из-за «недействительной сделки»

13:15

Алтайский край вывез вдвое больше растительного масла, чем год назад

12:17

Новый глава республиканского минздрава приступил к работе в Хакасии