Детский сад №495 на улице Депутатской в Центральном районе Новосибирска откроется после ремонта 10 сентября. Работы в учреждении велись всё лето.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, на время ремонта 177 воспитанников учреждения были переведены в детский сад на улице Каменской.

По словам заместителя председателя Совета депутатов Новосибирска Рената Сулейманова, за время работ заново отсыпали территорию детсада, забетонировали подпорную стенку, заменили ограждение, установили новые игровые формы и теневые навесы.

«Внутри здания проведен косметический ремонт, отремонтирован бассейн, заменена система отопления. На все работы было затрачено около 10 млн рублей из городского бюджета, а также депутатских средств», — сообщил Ренат Сулейманов.

Кроме того, жители дома по улице Дмитрия Шамшурина, 1 своими силами благоустроили придомовую территорию. Как рассказал мэр Анатолий Локоть, они создали ТСЖ и собственный фонд, из которого и оплатили необходимые работы.

«Это хороший пример активности самих жителей, их готовности самостоятельно решать злободневные вопросы. Так, объединив усилия жителей с возможностями бюджетных программ, мы получили хороший результат – прекрасную площадку с мягким безопасным покрытием», — отметил мэр.

Согласно федеральному закону, с 2020 года жители могут сами принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды». При этом доля средств собственников должна превышать 20 процентов от общей суммы затрат на благоустройство.

Также в Центральном районе появилась обустроенная детская площадка с мягким покрытием, она расположена во дворе по улице Владимировской, 7. В финансировании работ приняли участие жильцы и новосибирские депутаты.

Теперь в планах муниципалитета – обновить хоккейную коробку Дома молодёжи Железнодорожного района, которая находится в этом дворе. В 2020 году уже отремонтировали её ограждение, в ближайшее время здесь начнут укладывать резиновое покрытие.

Ранее сообщалось о том, что детсад на 220 мест появится в Первомайском районе Новосибирска до конца года.

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