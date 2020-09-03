ООО «Альянс-Строй» собирается отсудить у мэрии Новосибирска 391 млн 400 тыс. рублей. Компания, известная тем, что пыталась построить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири», возвела на эти деньги спортивный комплекс по договорённости с муниципалитетом.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Новосибирской области, заседание по этому делу было назначено на 2 сентября, однако оно отложено до 30 сентября.

ООО «Альянс-Строй» получил от мэрии Новосибирска разрешение на возведение 9-этажного бизнес-центра на территории лицея №22 «Надежда Сибири» в 2018 году. При этом, по условию соглашения, застройщик должен был построить для школы спортивный комплекс с двухуровневой парковкой. Площадки под эти объекты были объединены. Однако по требованию родительского сообщества муниципалитет распорядился о приостановке строительства.

Как сообщает «Прецедент», спорткомплекс готов, а значит, застройщик свои обязательство перед муниципалитетом выполнил. Теперь представители ООО «Альянс-Строй» намерены в судебном порядке получить от мэрии компенсацию за работы в размере 391 млн 400 тыс. руб.

По информации издания, на проведение экспертной оценки проведённых работ была назначена томская компания. Однако из-за ограничений в связи с пандемией организация не смогла прибыть в Новосибирск и провести экспертизу в назначенные сроки. По этой причине и было отложено судебное заседание.

В ближайшее время экспертизу строительных работ выполнит другая организация. «Для нас это необходимо, чтобы доказать, что застройщик исполнил свои обязательства по договору с мэрией», — сообщил изданию «Прецедент» представитель застройщика.

В ноябре 2018 года компания «Альянс-Строй» пробовала отстоять стройку, подав иск к мэру Анатолию Локтю. По итогам разбирательства Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным запрет на продолжение работ, однако муниципалитет продолжил судиться с застройщиком.

Ранее также сообщалось, что в связи со строительством бизнес-центра из управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска был уволен его руководитель Анатолий Мотыга. Однако мэр Анатолий Локоть не связал отставку чиновника с возведением «скандальной» высотки.

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