В Новосибирском государственном аграрном университете 1 сентября стартовал образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», который запустился в четырех регионах, среди которых оказалась и Новосибирская область.

«Школа фермера» обещает стать первой в России площадкой, на которой объединятся возможности и ресурсы министерства сельского хозяйства – как федерального, так и областных – а также вузов, крупного бизнеса и фермеров.

В открытии «Школы» приняли участие руководители РСХБ и члены правительства – как федерального, так и областного. «Мы очень рады, что Новосибирская область вошла в число четырёх пилотных регионов, где открывается такая школа, – произнес на церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников. – На сегодня в регионе работает 2 тысяч малых крестьянско-фермерских хозяйств, 35 кооперативов, более четверти посевных площадей области приходится на фермерские хозяйства. По этому показателю, как и по многим другим нам есть куда расти. Этот сектор региональной экономики имеет хорошие перспективы, но и требует особого внимания. К примеру, в 2019 году около 20% от всего объема средств господдержки сельхозпроизводителей – а это свыше 600 млн рублей – были направлены именно малому бизнесу, которому требуется не только финансовая, но и методическая поддержка».

«Проект «Школа фермера» позволит людям объединяться, создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от своего труда. Мы ожидаем, что по итогам года доля фермеров в производстве сельхозпродукции сохранится на уровне 14%, и рассчитываем, что в дальнейшем роль МСП в сельском хозяйстве будет только увеличиваться, – добавила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. – Также важно и то, что «Школа фермера» работает на поднятие престижа всей отрасли».

Также Андрей Травников добавил, что для первого набора новосибирской «Школы фермера» было выбрано наиболее востребованное и перспективное в АПК региона направление – мясное скотоводство.

«Проект хорошо встраивается в нашу стратегию развития сельского хозяйства. Мы научились производить много различных видов продукции, теперь наша задача – научиться производить эффективно и занимать новые рынки. По доле обрабатываемой земли – 27% – мы показываем себя достаточно хорошо, но в других направлениях нам еще есть куда развиваться. Например, мы пока что еще не обеспечиваем себя полностью говядиной, поэтому и решили начать с нее. Мы учитываем нужды малого бизнеса, перспективы развития фермерских хозяйств при формировании региональных программ. Наша сверхзадача: сохранить сельский образ жизни, при этом подняв уровень жизни на селе до городского. Именно на это нацелены мероприятия национальных проектов и комплексной программы развития сельских территорий», – резюмировал губернатор.

Генеральным спонсором проекта выступил Россельхозбанк. «Мы хотим в перспективе превратить диплом «Школы фермера» в некий аналог марки качества, – добавил руководитель новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров. – Для нас он станет неким показателем надежности его носителя, который сможет получить, например, кредит на более выгодных условиях. Мы будем уверены в том, что заемщик сможет этот кредит вернуть, поскольку сами обучали его финансам и ведению бизнеса».

Учебный курс Школы состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения до двух календарных месяцев. Слушатели, которые успешно завершат обучение и представят бизнес-план, получат документы государственного образца по направлению сельского хозяйства и смогут начать собственное дело.

Председатель комитета по аграрной политике Заксобрания Новосибирской области Олег Подойма добавил, что не стоит забывать о таком важном вопросе, как реализация продукции, чему может поспособствовать кооперативное движение фермеров. Андрей Травников сообщил, что такие региональные льготы, как специальные тарифы на вывоз сибирского зерна в западную часть России будут сохранены и по итогам 2020 года окажут сибирским аграриям весомую помощь – с учетом засушливого лета. Между тем, поддержка сельхозэкспорту в рамках «Школы фермера» оказывается на всех уровнях: председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в списке вузов, с которыми банк налаживает сотрудничество, назвал и МГИМО – с его помощью банк рассчитывает на более активное продвижение российских продуктов на внешнем рынке.

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