Руководителем направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе назначена Ирина Ярыгова, ранее возглавлявшая ипотечный сегмент.

«В команде розничного блока Райффайзенбанка я уже более шести лет, поэтому глубоко понимаю все преимущества наших продуктов и подходов – прокомментировала Ирина Ярыгова. – Заниматься комплексным развитием розничного направления в регионе — это не только новый вызов для меня, но и возможность внести свой вклад в то, чтобы легкие и удобные продукты банка стали частью жизни еще большего числа клиентов».

Ирина окончила факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета. Карьера в банковской сфере началась с 2005 года в КМБ-Банке. Затем в Альфа-Банке она руководила ипотечным направлением по Сибири и Дальнему Востоку. В Райффайзенбанк пришла в 2014 году на позицию лидера по ипотеке в Сибири, а в прошлом году после реорганизации филиальной сети возглавила отдел продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона.

«Райффайзенбанк традиционно силен в розничных направлениях, таких как ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты, Daily Banking и накопительные продукты. Опыт и знания Ирины помогут нам стать самым рекомендуемым банком в розничном сегменте», – отметила директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвира Емец, которая, напомним, сама в прошлом возглавляла розничное направление банка в Сибири.

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