Сбербанк предлагает клиентам продлить действующий договор аренды индивидуального сейфа без визита в офис банка, с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Раньше для этого арендатору требовалось, как минимум, сделать доверенность.

«Все больше продуктов и сервисов Сбербанка переходят в онлайн, при этом аренда сейфовой ячейки – это традиционно физический продукт, связанный с посещением банка. Благодаря появлению нового сервиса у наших клиентов появится уникальная возможность продлевать аренду сейфа в мобильном приложении и не тратить время на логистику, – говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Раньше для продления аренды клиентам требовалось около часа для того, чтобы приехать в отделение лично, как это принято обычно в других банках. С появлением продления аренды в мобильном приложении банка почти 200 тысяч клиентов могут воспользоваться им онлайн».

Для того, чтобы продлить аренду сейфовой ячейки, нужно в приложении «Сбербанк Онлайн» ввести в умном поиске слово «Cейфы» и после этого открыть вкладку с информацией об арендованных сейфах. Дальше требуется в открывшемся окне нажать на кнопку «Продлить аренду», если договор еще не продлен, и в специальном «калькуляторе» рассчитать оптимальный срок продления и узнать стоимость. При согласии с выбранными параметрами остается только ознакомиться с дополнительным соглашением и подтвердить продление аренды.

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