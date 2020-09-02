МТС продолжает организацию онлайн-концертов в формате дополненной реальности. Новосибирцы смогут увидеть на платформе МТС Live и онлайн-кинотеатр МТС ТВ трансляции живых онлайн-концертов с площадок, где присутствуют зрители.

МТС начала проводить онлайн-трансляции концертов популярных исполнителей летом 2019 года. В период самоизоляции трансляции посмотрели более 50 миллионов зрителей в России и за рубежом.

МТС организовала прямые трансляции концертов групп «Чайф», Anacondaz, «Каста», Вячеслава Бутусова, «Несчастный случай», «Секрет», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», и др. Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на платформах МТС ТВ и МТС Live — vr.mts.ru в формате дополненной реальности с возможностью поворота картинки на 360⁰.

Также при покупке билетов на живой концерт на МТС Live, зритель получит дополнительные возможности по программе привилегий МТС: VIP-вход и VIP-зону, а также увеличенный кэшбэк.

Ближайшие концерты будут транслироваться с фестиваля под открытым небом Summer Sound, который проходит в пространстве легендарного столичного клуба Gipsy. Сегодня, 2 сентября, зрители смогут бесплатно посмотреть концерт группы «Кис-кис», а 11 сентября, пройдет концерт рэпера и битмейкера Рема Дигг, увидеть которые можно будет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, на платформе МТС Live, а также в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.

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