Показатели производства на предприятиях ОПК в Алтайском крае остались на уровне 2019 года, несмотря на приостановку работы в апреле и мае из-за пандемии. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка на пресс-конференции 2 сентября.

По словам Вячеслава Химочка, загруженность предприятий ОПК в Алтайском крае сейчас составляет 70-75%, что соответствует показателям прошлого и позапрошлого годов. Министр сообщил, что вынужденные остановки в работе предприятия наверстают по объёмам продукции.

«Я уверен, что год предприятия ОПК закончат достаточно уверенно и с хорошими результатами. Думаю, что также, как и в целом, индекс будет по этим предприятиям, по объему производства промпродукции в пределах 100 процентов», — заверил Вячеслав Химочка.

Всего в регионе десять заводов ОПК. Девять из них производят комплектующие для головных предприятий в Москве, Санкт-Петербурге и других городах европейской части страны. От этих предприятий и зависели алтайские филиалы во время пандемии. Организация же Алтайского края – завод «Ротор» — простаивала более месяца, однако возобновила свою работу.

Сейчас предприятия региона наращивают объём производства. По словам Вячеслава Химочка, информации о том, что объём оборонзаказа будет снижаться, ни по одному из них нет. Контракты на 2021 год будут заключаться с декабря 2020 года до марта 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что экспорт растительного масла в Алтайском крае вырос по сравнению с прошлым годом.

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