Кто и как использует ресурс «Умного голосования» в Новосибирске?

Насколько опасным в глазах некоторых новосибирских кандидатов выглядит «Умное голосование»? Кто и как использует этот ресурс в Новосибирске? Читайте в материале «Континента Сибирь».

Год назад стратегия «Умного голосования» (УГ) впервые была опробована на выборах Московской городской думы. Оно повлияло на первоначальный баланс сил, однако по большому счету ни к чему не привело – фракция «Единой России» после выборов достаточно быстро сумела сформировать большинство. «Умное голосование» для несистемной оппозиции принесло только неочевидный бонус в виде широкого освещения в СМИ. После этого технологию решили перенести на другие территории – в частности, в Новосибирск, где 13 сентября пройдут выборы депутатов городского совета. Главный девиз УГ – выбирай не единоросса. Впрочем, лозунг подгоняется под местную специфику, где действующей властью считается и КПРФ, не расторгнут пакт губернатора-единоросса и мэра-коммуниста. Кроме того, секрет полишинеля – факт предварительного «дележа» основной части округов в Совет депутатов между ЕР и КПРФ.

«Умное голосование» в Новосибирске поддерживает созданная перед выборами несистемная коалиция, которая ведет на выборы в горсовет пул своих кандидатов. Из 50 существующих округов проект «закрыл» 34. На остальных работает принцип УГ: по различным каналам (телеграм-бот или сайт) в день икс можно получить рекомендацию, напротив какой фамилии ставить галочку в бюллетене.

По словам Светланы Каверзиной, одной из создательниц несистемного предвыборного альянса, к концу августа штаб коалиции подготовит социологию, чтобы выяснить позиции членов коалиции. Если представитель команды не выходит на второе место, ему будет предложено «сняться» в пользу «приемлемого» для коалиции кандидата с более высокими шансами на победу, который выдвинулся по тому же округу.

Разрозненные слухи суммирует в своем канале фраза Агентства системных политических исследований, которое специализируется на социологии и мониторинге электоральных процессов: «Как тут не вспомнить разговоры о продаже баз «Умного голосования» другим кандидатам…»

Выгодные сделки

Например, обратимся к округу № 39, где баллотируется депутат нескольких созывов, член фракции «Единая Россия» Валерий Черных. Очевидно, это одна из тех самых территорий согласия между ЕР и коммунистами. От КПРФ здесь кандидата нет. Но от коалиции, заявившей о крестовом походе против связки основных правящих сил, тоже нет. Интересно, за кого предложит голосовать УГ? На округе баллотируются выдвиженцы ЛДПР и «Справедливой России», председатель правления ЖК «Каскад» Михаил Копач (самовыдвиженец). А также идет «заслуженный» кандидат Александр Мухарыцин. Формально Мухарыцин – подчиненный мэра, который является также первым секретарем новосибирского обкома КПРФ. Но членом коммунистической команды этого сотрудника районной администрации назвать нельзя – более того, Мухарыцин упорно сопротивляется активным попыткам его уволить.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Александр Мухарыцин уверяет, что пока переговоров с коалицией у него не было. (Хотя источники «КС», напротив, утверждают, что договоренности уже достигнуты.)

Интерес вызывает также округ действующего независимого депутата Натальи Пинус. Вначале избирательной кампании коалиция анонсировала, что на ее территории выставлять никого не станет –команду устраивала ее достаточно активная и эффективная деятельность в Совете депутатов и отказ входить в какую-либо фракцию. Но не факт, что позиция лидеров коалиции осталась прежней.

На округе против Пинус идет журналист Ерлан Байжанов (от КПРФ), которого в Советском районе хорошо знают. Информация о его выдвижении появилась за несколько месяцев до старта кампании. Но настоящим сюрпризом стало появление среди конкурентов известной на территории общественницы и предпринимателя, директора культурно-исторического центра «Интеграл 2.0» Анастасии Близнюк. Это спровоцировало разговоры о причинах вступления в кампанию человека, способного легко разорвать голоса сторонников Пинус.

Конспирологи выдвигают гипотезы, среди которых даже месть Наталье Пинус за отказ сниматься в пользу Бойко на выборах мэра Новосибирска в 2019 году. Другие напоминают: активная позиция Пинус по различным темам развития Академгородка – что кость в горле для некоторых крупных бизнесменов. Есть мнение, что первые лица коммунистической команды мэра тоже не расстроились бы, не обнаружив Пинус в новом созыве горсовета.

Обилие АПМ за Близнюк красноречиво указывает на ресурсную поддержку и порождает слухи, что люди, которые ратуют за изгнание Пинус из горсовета, готовы для достижения своей цели предложить «выгодную сделку» хоть коммунистам, хоть навальнистам, причем и те, и другие готовы предложением воспользоваться, даже вопреки «принципам». Наблюдатели не исключают чисто коммерческой природы сделки

Кто кого компрометирует?

Несистемная коалиция открыто приняла троих из новосибирских кандидатов, хоть и поддержавших, но официально не вступивших в несистемный союз и не подписавших соответствующий меморандум. Их фамилии на сайте «Новосибирск 2020» помечены меткой «союзники коалиции», смахивающей на гарантийную. (Такой же статус еще есть только у самовыдвиженца, председателя правления областного общественного фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова. Но он остается одним из создателей коалиции, хоть и покинул ее). Эта тройка выдвиженцев в городской Совет – представители команды «Лиги эффективности» из Заельцовского района, а проще говоря – председателя совета директоров строительной компании «Стрижи» Ильи Полякова, который идет на переизбрание в Заксобрание. Он и ведет в Горсовет пул «своих», тех самых, кого публично и поддерживает несистемная коалиция. Это коллега Полякова по бизнесу, директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин и двое подчиненных парламентария –его давняя соратница, руководитель общественного клуба по реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова и директор по развитию ГК «Стрижи», лидер новосибирских «Зеленых», политтехнолог Игорь Украинцев.

Илья Поляков сказал «Континенту Сибирь», что Игорь Украинцев перед тем, как вступить в альянс с коалицией, поинтересовался у депутата, как он к этому относится. «Это не террористическая организация, она объединяет людей с разными взглядами. И у нас есть один общий мотив – нас не устраивают мэр и некоторые представители его команды», – комментирует Поляков своё решение одобрить контакт с оппозицией.

Не отразится ли достигнутое взаимопонимание с командой Полякова на политической репутации самих завзятых оппозиционеров? В случае, если на момент голосования поддержка останется в силе, и особенно, если допустить, что сотрудничество с крупным предпринимателем скреплено чем-то более весомым, чем аргументом «а почему бы и нет?»

Менять партии и территории, как это сделал Украинцев, когда переехал в Новосибирск из Кузбасса, вышел из ЛДПР и возглавил «зеленое» отделение, подстать скорее профессиональным ритейлерам или политтехнологам, чем политикам. (Но, по имеющейся информации, и в ЛДПР Украинцев специализировался на предвыборных проектах.) А политтехнологи, как известно, работают «на заказ»: за деньги делают «партию» или «движение, решают и вопросы предвыборных альянсов. Понятие идейной близости в политтехнологической модели отсутствует. Так что вполне объяснимо неверие политических наблюдателей и непосредственных участников предвыборных событий в Новосибирске в то, что Бойко поддержал политтехнолога Украинцева и его группу из искреннего уважения к ним или ГК «Стрижи».

Сам Сергей Бойко, комментируя корреспонденту «Континента Сибирь» союз с «Лигой эффективности», апеллирует к «политической целесообразности» и уверенности в их способностях «подвинуть команду Локтя». Для этого, по словам оппозиционера, у них есть сторонники и ресурсы. «Они взяли на себя обязательства голосовать против Локтя в горсовете. Враг моего врага – мой друг», – подчеркивает Сергей Бойко.

Коалиция продвигает УГ как стратегию борьбы против союзного доминирования в депутатском корпусе ЕР и КПРФ.«Новосибирск 2020» даже обещает постараться отыскать «скрытых единороссов» среди самовыдвиженцев. Было бы забавно увидеть поддержанных коалицией Сафонкина, Шалимову или Украинцева во фракции «Единая Россия», если кому-то из них получится обойти своих соперников на округах и получить мандаты. Впечатлила бы и простая демонстрация их лояльности единороссам при голосовании по важным вопросам в горсовете. А вероятность этого достаточно высока, утверждают источники «КС».

Степан Сафонкин, например, в данный момент состоит во вполне системной структуре, членов которой утверждают Заксобрание и губернатор – то есть, по сути, партия власти. Речь об Общественной палате, где он работает в комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса. Он вошел в ОП как представитель общественной организации «Партнер». Можно добавить, что по данным ресурса rusprofile.ru учредителем компании, которую возглавляет Сафонкин, является ООО «Сибирь-Развитие» давнего члена фракции ЕР в ЗС Валерия Червова.

Сергей Бойко в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» подчеркнул, что «Лига эффективности» взяла на себя обязательства не примыкать к фракции ЕР. Впрочем, вступать в объединение ЕР тройке«Лиги эффективности» не обязательно – для партии это не столь уж принципиально. Достаточно, чтобы в случае своего избрания это сделал их лидер, первое лицо команды – Илья Поляков. А, по сведениям «Континента Сибирь», того очень ждут в группе единороссов, куда он обещал войти, когда получит мандат.

Источник «Континента Сибирь», представляющий областную власть, отмечает, что ЕР поставила на округ № 22 в Заксобрание технического кандидата именно в рамках неофициальной поддержки «самодвига» Полякова. Реальный его оппонент–неоднократно избиравшийся от этой территории коммунист, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов.

По словам информированного собеседника корреспондента «Континента Сибирь», первые лица региональной власти и ответственные за избирательную кампанию местные представители ЕР в курсе оригинальных подходов Ильи Полякова к кампании, но они готовы закрыть глаза, даже с учетом того, что в начале июня коалиция «Новосибирск 2020» потребовала отставки губернатора Андрея Травникова и областного министра здравоохранения Константина Хальзова.

Если вступление Ильи Полякова во фракцию ЕР состоится, то станет своеобразным реваншем партии за поведение предшественника Полякова на посту председателя совета директоров «Стрижей» –Вячеслава Илюхина, у которого тоже имеются шансы пополнить ряды ЗС. Нынешний лидер «Родины» пять лет назад громко вышел из ЕР, хотя связей с областной верхушкой не утратил – на посту генерального директора «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» он фактически является подчиненным губернатора Андрея Травникова.

Разговоры о том, что ресурс «Умного голосования» выставлен на продажу, идут, хотя прямые доказательства отсутствуют. Средство борьбы с конспирологией и подозрениями может быть только одно – транспарентность, прозрачность и очевидность предпочтения одних кандидатов другим. Ссылки на «объективность» социологии, тем более штабной, о которой говорят лидеры коалиции, – довольно слабый аргумент. А слова о том, что даже членство в коалиции «Новосибирск 2020»не гарантирует поддержки «Умного голосования», лишь распаляет огонь сомнений.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.