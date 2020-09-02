Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил недовольство ходом строительства гимназии №3 в Академгородке. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование».

Глава региона проинспектировал стройку 1 сентября. Ранее к нему обратились председатель СО РАН Валентин Пармон и ректор НГУ Михаил Федорук, которые были обеспокоены приостановкой работ.

По словам Травникова, о приостановке строительства в связи с подготовкой документов ему сообщили в середине августа, пообещав возобновить работы с началом сентября. Однако возведение объекта до сих пор на паузе.

«Сегодня первое сентября, у всех торжественные линейки и праздничное настроение. Уверен, что родители учеников гимназии №3 обеспокоены вопросом о том, куда пойдут их дети в 2021 и даже в 2022 году. Времени в обрез, объект сложный, и такими темпами, как сейчас, работать нельзя», — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что проблем с финансированием на объекте нет, а шум от стройки, на который жаловались жители окрестных домов, не может служить причиной длительной приостановки работ.

«Обычно это не является препятствием настолько серьёзным, чтобы работы вставали на месяц. Можно перестроить график, переключиться на другие виды работ», — заверил Андрей Травников.

Губернатор поручил жёстко регламентировать график дальнейших работ. Он также лично попросил проконтролировать возведение школы министра строительства региона Ивана Шмидта.

Гимназия Академгородка №3 входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра. Старое здание учреждения, построенное в 1958 году, снесено. Новую гимназию начали возводить в июне на средства регионального бюджета с поддержкой федерального нацпроекта «Образование».

В 2020 году на строительство школы из областного бюджета было выделено дополнительно 150 млн руб. Предполагается, что работы завершатся в 2022 году.

Стоит отметить, что на оперативном совещании в правительстве региона перед началом учебного года Андрей Травников резко выступил по поводу неготовности школ к 1 сентября. Он отметил, что в некоторых учреждениях даже не начинали планового ремонта.

Губернатор заявил, что состояние некоторых школ оставляет желать лучшего, и отчитал за это министра образования области Сергея Федорчука.

«Нужно более жёстко подойти к приёмке школ. В СМИ я видел фотографии некоторых учебных учреждений. У меня ощущение, что там работы даже не начинали», — сказал Андрей Травников.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские единороссы закрыли наказ на капремонт в городской школе №134.

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