Более 1,5 миллиарда рублей из госказны получил ТГУ на строительство нового учебного-лабораторного корпуса

Новое задние учебного корпуса появится на месте снесённого профилактория. Решение полностью снести его четыре года назад принял Миноборазования РФ, дав разрешение на это вузу после экспертизы. Причина принятия столь кардинальной меры – несколько обрушений здания, едва не приведшие к несчастным случаям.

В новом корпусе, стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей появятся аудитории для студентов и помещения для сотрудников, переговорные, а также специализированные классы для занятий живописью и фотографией. В общей сложности корпус сможет принять единовременно порядка 1300 студентов.

«Более 1,57 миллиарда рублей будет направлено на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Пятиэтажное здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров появится на месте ранее демонтированного профилактория ТГУ. Строительные работы запланированы на 2020–2022 годы, а в 2023 году новый комплекс уже сможет принять первых студентов», — сообщается на сайте правительства.

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