«Двойник» новосибирского депутата Полякова подал иск о признании недействительным договора с помощником другого парламентария Андрея Жирнова. В своем заявлении Поляков указал на осознание, что его хотели использовать «в политических целях».

27 августа в Центральный районный суд Новосибирска поступило исковое заявление от Алексея Полякова. Он баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области как самовыдвиженец на округе № 22 в Заельцовском районе, но снял свою кандидатуру. На этой территории остро конкурируют действующие депутаты Андрей Жирнов (КПРФ) и Илья Поляков (председатель совета директоров ГК «Стрижи», в нынешнем созыве состоял во фракции ЛДПР).

Ответчиком по иску Алексея Полякова выступает Артем Громов – помощник Андрея Жирнова. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в распоряжении редакции оказались электронные копии «договора» между Алексеем Поляковым и Артемом Громовым с якобы их подписями и паспортными данными. Из бумаги следует, что Громов нанял однофамильца депутата для участия в выборах.

В судебном заявлении истец указывает, что считает договор недействительной сделкой, так как он заключен «под влиянием существенного заблуждения (ст.178 ГК РФ), обмана (ст.179 ГК РФ)». Алексей Поляков указывает: он не знал, что на округе выдвигается его однофамилец-депутат, а ответчик об этом, говорится в иске, ни разу не упомянул. «Если бы знал об истинной цели договора, никогда бы его не заключил», – отмечено в заявлении.

В иске говорится о том, что в договоре был пункт о штрафных санкциях – 2 млн рублей за неисполнение обязанностей. Алексей Поляков расценил это «как воздействие с целью принудить» его к участию в выборах.

Он просит суд признать договор недействительным и привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования – депутата Илью Полякова.

Парламентарий подтвердил корреспонденту «Континента Сибирь» свою готовность участвовать в процессе: «Я хочу, чтобы суд прояснил, кто эту игру вел», – объяснил свою позицию Поляков.

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