С января по август 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай вывезли 29 тыс. 24 тонны растительного масла. Как сообщили в ведомстве, это на 13 292 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Большая часть продукции — 28 739 тонн – отправлена в Китай. В прошлом году эта цифра составила 15 717 тонн.
Кроме того, в 2020 году 179 тонн алтайского растительного масла поступило в Туркменистан и 64 тонны – в Киргизию. Незначительное количество продукции также было отправлено в Узбекистан и Монголию.
На экспорт поступало подсолнечное и рапсовое масла.
«Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр, документарный и лабораторный контроль. По результатам оформляются фитосанитарные сертификаты, свидетельствующие о том, что вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров», — уточнили в Россельхознадзоре.
По данным минэкономразвития Алтайского края, сейчас объём экспорта региона формирует 70% его внешнего товарооборота. Край относится к субъектам с существенной долей несырьевого экспорта, она составляет более 80% в его общем объёме.
Ранее сообщалось о том, что Омская область стала лидером Сибири по темпам роста инвестиций в первом полугодии.