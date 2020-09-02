С января по август 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай вывезли 29 тыс. 24 тонны растительного масла. Как сообщили в ведомстве, это на 13 292 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть продукции — 28 739 тонн – отправлена в Китай. В прошлом году эта цифра составила 15 717 тонн.

Кроме того, в 2020 году 179 тонн алтайского растительного масла поступило в Туркменистан и 64 тонны – в Киргизию. Незначительное количество продукции также было отправлено в Узбекистан и Монголию.

На экспорт поступало подсолнечное и рапсовое масла.

«Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр, документарный и лабораторный контроль. По результатам оформляются фитосанитарные сертификаты, свидетельствующие о том, что вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров», — уточнили в Россельхознадзоре.

По данным минэкономразвития Алтайского края, сейчас объём экспорта региона формирует 70% его внешнего товарооборота. Край относится к субъектам с существенной долей несырьевого экспорта, она составляет более 80% в его общем объёме.

Ранее сообщалось о том, что Омская область стала лидером Сибири по темпам роста инвестиций в первом полугодии.

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