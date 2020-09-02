«Ростелеком» провел оптику в частный сектор Карасука

«Ростелеком» объявил о подключении к широкополосному интернету частного сектора города Карасук Новосибирской области. Для этого была построена сеть по технологии GPON, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Обновление технической инфраструктуры в перспективе позволит подключить к услугам федерального провайдера более 1,3 тысяч домохозяйств.

Прокладку волоконно-оптических линий удалось провести в сжатые сроки благодаря проекту, разработанному Новосибирским филиалом «Ростелекома». Он подразумевает привлечение к работе партнера-инвестора, который берет на себя проектирование, согласование и строительство оптических сетей в районах области с последующей передачей на баланс оператора.

«В дальнейших планах компании — тиражирование проекта по обеспечению оптикой частного сектора на другие территории Новосибирской области», — прокомментировал директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. По его словам, дорожная карта программы рассчитана на 3-4 года. За это время современные технологии должны прийти в частный сектор 28 крупных населенных пунктов региона.

В июле 2020 года прокладка сетей GPON началась в Краснозерском, Багане и Купино. После завершения работ доступ к цифровым услугам «Ростелекома» здесь получат более 5 тысяч семей.

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