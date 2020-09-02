Агентство развития малого и среднего предпринимательства создано в Красноярском крае 1 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Усс.

Как сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края, новой структуре будут переданы полномочия в сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также инновационной деятельности. Ранее эти полномочия находились в ведомстве регионального минэкономразвития.

Руководителем агентства назначена Татьяна Бочарова, которая в 2019-2020 годах занимала пост замминистра экономики Красноярского края, а позже работала в Законодательном собрании региона.

Губернатор Красноярского края также принял ряд других кадровых решений. На должность полномочного представителя губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району назначен бывший глава этого, а также Усть-Лабинского районов региона и сельского поселения Хатанга Сергей Батурин.

Главой агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края назначен Владимир Званцев, имеющий большой опыт работы на руководящих должностях. Его последнее место службы — красноярский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, там он был заместителем руководителя.

Кроме того, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин освобожден от своей должности в связи с отставкой по собственному желанию. Его полномочия временно переданы заместителю ведомства Павлу Борзых.

Ранее сообщалось о том, что бывший зампред правительства Республики Алтай отправился под домашний арест.

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