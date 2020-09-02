В августе 2020 года основанный Александром Лысковским новосибирский разработчик инновационных технологий выращивания овощей, ягод и зелени iFarm закрыл инвестиционный раунд на сумму $4 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главным инвестором выступил венчурный фонд Gagarin Capital, который ранее уже инвестировал в проект. Также в раунде приняли участие Matrix Capital, Impulse VC, IMI.VC, бизнесмен Борис Ким и несколько бизнес-ангелов.

Инвестиции пойдут на развитие IT-платформы. Компания планирует усовершенствовать автоматизацию вертикальных ферм для минимизации человеческого участия в производственном процессе и завершить эксперименты по выращиванию клубники, помидоров черри, редиса, сладких и острых перцев.

Также компания планирует запустить краудинвестинговую платформу для привлечения финансирования на вертикальные фермы заказчиков iFarm от банков, лизинговых компаний и частных лиц. «Мы развиваем инструмент проектного инвестирования, который позволяет вложить средства в строящиеся вертикальные фермы по технологиям iFarm. Уже сейчас можно присоединяться к группе финансовых партнеров, участвующих в развитии ферм в Москве, также открыта возможность для такого вида инвестиций в Санкт-Петербурге и Хельсинки», — пояснил соучредитель, президент iFarm Александр Лысковский.

iFarm основан в июне 2017 года Александром Лысковским, Максимом Чижовым и Константином Ульяновым, тогда же началось строительство светопрозрачных теплиц и эксперименты с вертикальными фермами. Более подробно о проекте Александр Лысковский рассказывал в публичном интервью «Континенту Сибирь» на конференции «Груша». На сегодня в группе компаний iFarm работают более 70 человек из 6 стран мира. Сейчас iFarm работает над 50 проектами в Европе, Ближнем Востоке и СНГ. Из них половина — уже в стадии промышленной эксплуатации и строительства (Финляндия, Россия, Казахстан). По данным самой компании, суммарно посадочная площадь объектов составляет более 10000 м², а выращенная на фермах клиентов зелень, со средней урожайностью 4 кг/м². В 2021 году iFarm планирует продвижение своих технологий на рынке Европы и экспансию в регионы Ближнего Востока.

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