В Новосибирской области сняли ограничения с санаториев и курортов

На прошедшем во вторник, 1 сентября, заседании правительства Новосибирской области власти региона одобрили снятие ограничений с проведения спортивных соревнований и работы санаториев и курортов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, соответствующие поправки будут внесены в постановления региональных властей. «В регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования, а также работа санаторно-курортных организаций при условии соблюдений требований Роспотребнадзора», — говорится в сообщении облправительства.

Напомним, ранее ряд санаториев в Новосибирской области работал в режиме обсерваторов, принимая прибывших в регион на двухнедельную изоляцию. С 1 августа работа обсерваторов была завершена. Кроме того, с 24 августа в регионе, распоряжением губернатора, была возобновлена работа фитнес-клубов и тренажерных залов.

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