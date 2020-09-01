Новосибирский рынок, где произошла массовая драка с перестрелкой, требует закрыть мэрия

Власти Новосибирска потребовали закрытия стихийного рынка на улице Малыгина из-за «неблагополучной экологической обстановки». Осенью прошлого года рынок попал в криминальные сводки благодаря резонансному инциденту – конфликту с перестрелкой, в котором участвовало порядка 200 человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, причиной проверки рынка на Малыгина, неподалеку от Хилокского рынка, стали обращения местных жителей. Как показала проверка, на стихийном рынке на Малыгина идет торговля овощами с грузовиков, а испорченные продукты и упаковка образовали свалку. «Накопившиеся отходы сталкивают трактором в близлежащий обводненный лог, — пояснили в мэрии. Кроме того, в районе рынка содержат и пасут более 50 голов крупного рогатого скота. В итоге на Малыгина пахнет свалкой и навозом, что и стало причиной жалоб населения. Городские власти обратились в региональные управление Роспотребнадзора, минпром, управление ветеринарии и ряд других контролирующих ведомств с требованием привлечь виновных в «неблагополучной экологической обстановке» к ответственности, закрыть стихийный рынок и свалку.

Напомним, осенью прошлого года рынок на улице Малыгина получил скандальную известность из-за резонансного инцидента. Здесь произошел конфликт между двумя группами, в составе которых, по оценкам очевидцев, было порядка 200 человек. Судя по выложенным в сети видео, инцидент сопровождался стрельбой, кроме того, участники драки жгли автомобили. Позже в МИД Кыргызской Республики подтвердили, что в конфликте принимали участие граждане и уроженцы Кыргызстана. Возбуждены уголовные дела по части второй ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и части второй ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

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