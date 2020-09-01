На основе данных медицинских организаций региона в Новосибирской области разработали интерактивную цифровую карту пунктов тестирования на коронавирус. Любой желающий может сравнить цены, посмотреть график работы и адреса лабораторий.

Цифровая карта пунктов тестирования на COVID-19 заработала на официальном портале правительства Новосибирской области. Как отметил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов, сервис удобен для тех, кто хочет самостоятельно сдать тест на новую коронавирусную инфекцию.

Ресурс был разработан региональным министерством цифрового развития на базе региональной геоинформационной системы Новосибирской областисовместно с подведомственными учреждениями – Центром навигационных и геоинформационных технологий и Центром информационных технологий.

На сегодня на карте отмечены более 200 лабораторий, где можно сдать тестна COVID-19, а также на антитела к его возбудителю. Наведя курсор на нужную точку, можно увидеть адрес, контактную информацию, время работы, стоимость и сроки готовности анализа в различных медицинских учреждениях Новосибирской области.

По словам разработчиков, карта будет дополняться новыми адресами пунктов тестирования. Кроме того, представители медицинских учреждений смогутвнести на карту дополнительный пункт приема анализов или сообщить о неточности данных, заполнив форму обратной связи.

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