Новосибирские представители политических партий, принимающих участие в движении «За честные выборы 2020», подписали между собой соглашение. Согласно документу, они признают честность и прозрачность избирательной процедуры.

Соглашение об участии в кампании партии подписали 31 августа во время круглого стола «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов», который провела Общественная палата Новосибирской области.

Инициатором мероприятия стало региональное отделение «Единой России». С предложением сплотиться представители отделения обратились в региональную Общественную палату.

Как отметил первый заместитель секретаря новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, грядущие выборы не должны превратиться в «борьбу компроматов».

«Сегодня нам необходимо подняться над интересами узких политических групп: сторонникам и оппонентам — сплотиться для решения стратегических задач и работать в интересах Новосибирской области и в интересах наших граждан», — заявил парламентарий.

В свою очередь, председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева сообщила, что на выборах будут соблюдены все меры, обеспечивающие прозрачность процедуры. Так, на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение, а в дни голосования будут работать оперативная мониторинговая группа, ситуационный центр и телефон «горячей линии».

Кроме того, для общественных наблюдателей проведут обучающие семинары.

«Общественные наблюдатели в процессе своей деятельности на избирательном участке будут руководствоваться «Золотым стандартом» утвержденным Общественной палатой РФ, кодексом этики и Положением об общественных наблюдателях. Общественная палата региона выдает направление, которое является документом, подтверждающим их статус при общественном наблюдении», — рассказала Галина Гриднева.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области, а также в Совет депутатов Новосибирска пройдут в регионе в единый день голосования 13 сентября. Всего в них примет участие десять политических партий.

Напомним, накануне суд снял с выборов очередного члена коалиции «Новосибирск 2020».

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